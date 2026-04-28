Αποχωρούν από τον OPEC και τον OPEC+ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρόκειται να αποχωρήσουν από τον OPEC, τον οργανισμό των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, τον επόμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (28/4) η κυβέρνηση της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν οι New York Times, αξιωματούχοι των Εμιράτων είχαν κατά καιρούς αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον οργανισμό, εκφράζοντας παράπονα ότι οι ποσοστώσεις παραγωγής περιόριζαν άδικα τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Σημειώνεται επίσης ότι η εν λόγω απόφαση για αποχώρηση ελήφθη με βάση το «μακροπρόθεσμο οικονομικό όραμα» της χώρας και την επιθυμία της να επιταχύνει τις επενδύσεις στον ενεργειακό της τομέα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ.

Η έξοδος των ΗΑΕ την 1η Μαΐου θα τα βοηθήσει να ανταποκριθούν στη μεταβαλλόμενη ζήτηση, μετέδωσε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι η χώρα θα αυξήσει σταδιακά την παραγωγή.

Τι σημαίνει η αποχώρησή τους από τον Οργανισμό

Σε μία εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ενεργειακό σοκ και έχει διαταράξει την παγκόσμια οικονομία, η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον Οργανισμό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βαρύ πλήγμα και να οδηγήσει τον OPEC σε αποδυνάμωση.

Να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός επιδιώκει σταθερά να επιδείξει ένα ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες σε μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσότητες παραγωγής πετρελαίου.

Ωστόσο, όπως σχολιάζει το Reuters, η αποχώρηση των ΗΑΕ θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως μία «νίκη» του προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει τον Οργανισμό ότι «κλέβει τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει, επίσης, συνδέσει την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, λέγοντας ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του OPEC, εκείνα «το εκμεταλλεύονται επιβάλλοντας υψηλές τιμές».

Η θέση των ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ έχουν ασκήσει κριτική σε άλλα αραβικά κράτη, καταλογίζοντάς τους ότι δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από τις πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, Σουχαίλ Μοχάμεντ αλ-Μαζρουέι, δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από προσεκτική εξέταση των ενεργειακών στρατηγικών.

Ερωτηθείς εάν τα ΗΑΕ συμβουλεύτηκαν τη Σαουδική Αραβία, απάντησε πως τα ΗΑΕ δεν έθεσαν το ζήτημα σε καμία άλλη χώρα.

«Πρόκειται για πολιτική απόφαση, έχει ληφθεί μετά από προσεκτική εξέταση των τρεχουσών και μελλοντικών πολιτικών που σχετίζονται με το επίπεδο παραγωγής», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας.

Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες μέλη του ΟΠΕΚ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες αναφορικά με τη μεταφορά των προϊόντων που εξάγουν μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ δήλωσε ότι η κίνηση δεν θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.