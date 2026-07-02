Νιγηρία: Καθίσταται η πρώτα χώρα-μέλος του OPEC που εντάσσεται στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Η Νιγηρία καθίσταται η πρώτη χώρα-μέλος του OPEC που εντάσσεται στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ – IEA) ως συνδεδεμένο μέλος, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για τις διεθνείς ενεργειακές ισορροπίες. Η απόφαση φέρνει το ΔΟΕ πιο κοντά στη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα της Αφρικής, σε μια περίοδο κατά την οποία ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης βρίσκεται σε συνεχή αναδιάταξη.

Η ένταξη της Νιγηρίας διευρύνει το δίκτυο του Οργανισμού με μια χώρα άνω των 240 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σημαντικές εσωτερικές ενεργειακές προκλήσεις.

Παρά τον ρόλο της ως μεγάλου παραγωγού υδρογονανθράκων, η χώρα εξακολουθεί να έχει περιορισμένη πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, ενώ παραμένει υψηλή η εξάρτησή της από ρυπογόνα καύσιμα για βασικές οικιακές χρήσεις, όπως το μαγείρεμα.

Για τη Νιγηρία, η νέα συνεργασία με τον ΔΟΕ εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας και της επιρροής της στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, μέσω της αύξησης της διυλιστικής ικανότητας και της ενίσχυσης των εξαγωγών καυσίμων.

Από την πλευρά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεσή του με μεγάλες αναδυόμενες αγορές ενέργειας, διευρύνοντας την επιρροή του πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα των χωρών-καταναλωτών ενέργειας.

Ο ΔΟΕ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το διοικητικό του συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη της Νιγηρίας ως συνδεδεμένου μέλους. Με την εξέλιξη αυτή, το δίκτυο του οργανισμού καλύπτει πλέον πάνω από το 80% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας.

«Η ένταξη της Νιγηρίας στην παγκόσμια ενεργειακή αρχιτεκτονική αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή διακυβέρνηση», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ.

Όπως πρόσθεσε, «καθώς η Νιγηρία εργάζεται για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη διεύρυνση της πρόσβασης στην ενέργεια, η εμβάθυνση της συνεργασίας με τον ΔΟΕ αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, που δημιουργήθηκε αρχικά από μεγάλες πετρελαιοκαταναλώτριες χώρες, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς φορείς διαμόρφωσης ενεργειακής πολιτικής. Το πρόγραμμα συνδεδεμένων μελών του αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών με μεγάλες χώρες παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας που δεν ανήκουν στην πλήρη δομή του οργανισμού.

Η Νιγηρία γίνεται το 14ο συνδεδεμένο μέλος του ΔΟΕ και η πρώτη χώρα του OPEC που κάνει αυτό το βήμα, μια εξέλιξη που δεν είναι μόνο θεσμική, αλλά και ενδεικτική των μεταβαλλόμενων ισορροπιών στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα.