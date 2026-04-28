ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας &amp; θερμή υποδοχή Τραμπ στο Βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας
Ειδήσεις
20:30 - 28 Απρ 2026

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας & θερμή υποδοχή Τραμπ στο Βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος το βασιλικό ζεύγος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία τους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερη τιμή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Κάρολο με αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, χωρίς – όμως- να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο όπως τον συμβούλεψε η ασφάλεια του. Στην έναρξη της ομιλίας του σχολίασε με χιούμορ τις καιρικές συνθήκες στην Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας τη μέρα «πολύ βρετανική», λόγω της βροχής, ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες επίσημες επισκέψεις του ίδιου στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική φιλοξενία» από τη βρετανική πλευρά.

Στην τελετή παρευρέθηκαν υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς. Από τη βρετανική πλευρά, το «παρών» έδωσε η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης κορυφαία στελέχη της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ και ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Τραμπ, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη μακρά ιστορική σχέση ΗΠΑ–Βρετανίας, υπογραμμίζοντας τις κοινές πολιτισμικές ρίζες των δύο χωρών πριν την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση την «εντυπωσιακή προφορά» του βασιλιά Καρόλου, λέγοντας ότι θα εντυπωσιάσει το Κογκρέσο κατά την επικείμενη ομιλία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μοιράστηκε επίσης προσωπικές αναμνήσεις από τη μητέρα του, αναφερόμενος στη συμπάθειά της προς τη βρετανική βασιλική οικογένεια και ειδικά προς τον Κάρολο, σε ένα πιο προσωπικό και ανεπίσημο τόνο της ομιλίας του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4sumtogs81?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μήνυμα συμφιλίωσης με τις ΗΠΑ από τον Κάρολο

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος θα χρησιμοποιήσει την ομιλία του στο Κογκρέσο για να συμβάλει στην αποκατάσταση της «ειδικής σχέσης» μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας, η οποία έχει δοκιμαστεί λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο μονάρχης σχεδιάζει να εστιάσει σε μηνύματα συμφιλίωσης και ανανέωσης σε ομιλία διάρκειας περίπου 20 λεπτών την Τρίτη ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, σύμφωνα με πηγές από το παλάτι.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 20:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά
Ειδήσεις

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ