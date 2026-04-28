Αυξημένα μέτρα ασφαλείας & θερμή υποδοχή Τραμπ στο Βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος το βασιλικό ζεύγος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία τους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερη τιμή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Κάρολο με αυξημένα μέτρα ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, χωρίς – όμως- να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο όπως τον συμβούλεψε η ασφάλεια του. Στην έναρξη της ομιλίας του σχολίασε με χιούμορ τις καιρικές συνθήκες στην Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας τη μέρα «πολύ βρετανική», λόγω της βροχής, ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες επίσημες επισκέψεις του ίδιου στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική φιλοξενία» από τη βρετανική πλευρά.

Στην τελετή παρευρέθηκαν υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς. Από τη βρετανική πλευρά, το «παρών» έδωσε η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης κορυφαία στελέχη της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ και ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Τραμπ, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη μακρά ιστορική σχέση ΗΠΑ–Βρετανίας, υπογραμμίζοντας τις κοινές πολιτισμικές ρίζες των δύο χωρών πριν την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση την «εντυπωσιακή προφορά» του βασιλιά Καρόλου, λέγοντας ότι θα εντυπωσιάσει το Κογκρέσο κατά την επικείμενη ομιλία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μοιράστηκε επίσης προσωπικές αναμνήσεις από τη μητέρα του, αναφερόμενος στη συμπάθειά της προς τη βρετανική βασιλική οικογένεια και ειδικά προς τον Κάρολο, σε ένα πιο προσωπικό και ανεπίσημο τόνο της ομιλίας του.

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Μήνυμα συμφιλίωσης με τις ΗΠΑ από τον Κάρολο

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος θα χρησιμοποιήσει την ομιλία του στο Κογκρέσο για να συμβάλει στην αποκατάσταση της «ειδικής σχέσης» μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας, η οποία έχει δοκιμαστεί λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο μονάρχης σχεδιάζει να εστιάσει σε μηνύματα συμφιλίωσης και ανανέωσης σε ομιλία διάρκειας περίπου 20 λεπτών την Τρίτη ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, σύμφωνα με πηγές από το παλάτι.