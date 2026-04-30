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Πεζεσκιάν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν
Ειδήσεις
11:35 - 30 Απρ 2026

Πεζεσκιάν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποστήριξε σήμερα (30/4) ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «καταδικασμένος να αποτύχει».        

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιρανός Πρόεδρος τόνισε πως κάθε προσπάθεια άσκησης πίεσης ή εξαναγκασμού της Τεχεράνης να υποχωρήσει δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιου είδους πιέσεις.

Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο όπου το αδιέξοδο γύρω από τον αποκλεισμό παραμένει, ενώ η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι τεταμένη, με τη ναυσιπλοΐα να περιορίζεται σημαντικά στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

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