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Τραμπ: «Δωρίζει» άρση δασμών σε ουίσκι και μπέρμπον μετά την επίσκεψη Καρόλου–Καμίλας
Ειδήσεις
23:30 - 30 Απρ 2026

Τραμπ: «Δωρίζει» άρση δασμών σε ουίσκι και μπέρμπον μετά την επίσκεψη Καρόλου–Καμίλας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην άρση των δασμών και των περιορισμών στο ουίσκι και το μπέρμπον, αποδίδοντας την απόφαση στην πρόσφατη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η κίνηση αυτή γίνεται «προς τιμήν του βασιλιά και της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου», οι οποίοι, όπως σημείωσε, ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους στον Λευκό Οίκο και επέστρεψαν στη χώρα τους.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απόφαση αφορά τη διευκόλυνση της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ Σκωτίας και της Πολιτείας του Κεντάκι, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη βιομηχανία ουίσκι και μπέρμπον, την οποία χαρακτήρισε σημαντική και για τις δύο πλευρές. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στη σχετική αλυσίδα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ξύλινων βαρελιών.

Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που είχε συζητηθεί εδώ και καιρό στον εμπορικό χώρο, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα. Κλείνοντας, σημείωσε ότι θεωρεί τιμητική την παρουσία του βασιλικού ζεύγους στις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αποτέλεσμα της επίσκεψής τους.

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