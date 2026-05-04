Λίβανος: «Όχι» τη δεδομένη στιγμή σε συνάντηση με Νετανιάχου

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως είναι η κατάλληλη στιγμή για μια συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν μπορεί να αναστραφεί.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η επίτευξη συμφωνίας για ζητήματα ασφάλειας και η παύση των ισραηλινών επιθέσεων, πριν τεθεί θέμα απευθείας συνάντησης των δύο πλευρών.

Ο Αούν ανέφερε επίσης ότι ο Λίβανος είναι έτοιμος να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις, σε συντονισμό με τις προσπάθειες των Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιχειρούν να προωθήσουν τη διαδικασία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αποχώρηση του Ισραήλ από κατεχόμενες περιοχές και στην επιστροφή κρατουμένων, επαναλαμβάνοντας ότι η διπλωματική οδός παραμένει η μόνη βιώσιμη επιλογή, καθώς, όπως τόνισε, η στρατιωτική κλιμάκωση δεν έχει αποδώσει αποτελέσματα.