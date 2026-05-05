Ρουμανία: Η Βουλή ανέτρεψε με ψήφο δυσπιστίας την κυβέρνηση Μπολοτζάν

Η ρουμανική Βουλή ανέτρεψε την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ilie Bolojan μέσω πρότασης δυσπιστίας, εντείνοντας την πολιτική αβεβαιότητα και προκαλώντας ανησυχία στις αγορές για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Η πρόταση συγκέντρωσε 281 ψήφους, ξεπερνώντας το όριο των 233, με τη στήριξη τόσο των Σοσιαλδημοκρατών όσο και της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης.

Ο Μπολοτζάν ηγείτο κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου, όταν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Οι εντάσεις σχετίζονταν κυρίως με τα μέτρα λιτότητας, τα οποία έπληξαν την εκλογική τους βάση, ενώ η επιρροή τους υποχωρούσε προς όφελος της ακροδεξιάς.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εξελίξεις δημιουργούν κινδύνους για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ρουμανίας, την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τη σταθερότητα του νομίσματος, με το λέου να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά έναντι του ευρώ πριν την ψηφοφορία. Παράλληλα, τίθεται εν αμφιβόλω η συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος από επίπεδα άνω του 9% το 2024 σε περίπου 6,2% φέτος.

Ο Πρόεδρος Nicusor Dan αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, πιθανότατα με διαφορετικό πρωθυπουργό ή τεχνοκρατική λύση. Αν και πρόωρες εκλογές θεωρούνται απίθανες, η πολιτική αστάθεια ενδέχεται να καθυστερήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, απαραίτητες για την εκταμίευση περίπου 10 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία ανάκαμψης έως τον Αύγουστο.

Ο Μπολοτζάν θα παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, με περιορισμένες αρμοδιότητες.