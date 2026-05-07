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Artemis II: Επενδυτικό boom του $1 τρισ. στη διαστημική βιομηχανία – Ποιες εταιρείες θα κερδίσουν
Ειδήσεις
07:50 - 07 Μάι 2026

Artemis II: Επενδυτικό boom του $1 τρισ. στη διαστημική βιομηχανία – Ποιες εταιρείες θα κερδίσουν

Reporter.gr Newsroom
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Η αποστολή Artemis II δεν αποτέλεσε μόνο ένα ιστορικό βήμα για τη σύγχρονη διαστημική εξερεύνηση, αλλά και ένδειξη ενός τεράστιου επενδυτικού κύματος που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να οδηγήσει τη διαστημική οικονομία σε αξία 1 τρισ. δολαρίων μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η συνεχής αύξηση των εκτοξεύσεων και των δορυφορικών υποδομών δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων. Αναλυτές της Morgan Stanleyκατέγραψαν 60 εταιρείες που θεωρούν πιθανό να ωφεληθούν από τη ραγδαία ανάπτυξη του διαστημικού τομέα, ανάμεσά τους βιομηχανίες εξόρυξης, εταιρείες καυσίμων, παραγωγοί βιομηχανικών αερίων και κατασκευαστές συστημάτων πρόωσης.

Η νέα εποχή της διαστημικής οικονομίας

Στην έκθεσή τους με τίτλο «The Space 60: Picks & Shovels for the Final Frontier», οι αναλυτές υπογράμμισαν ότι το ενδιαφέρον για το διάστημα έχει επιστρέψει με ιδιαίτερη ένταση και πλέον αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός τομέας με μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Αν και η NASA δεν προβλέπει νέα επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη πριν από το 2028, η United States Space Force έχει ήδη προχωρήσει στην ανάθεση συμβολαίων συνολικής αξίας έως 3,2 δισ. δολαρίων σε δώδεκα εταιρείες. Τα έργα αυτά αφορούν την ανάπτυξη πρωτοτύπων διαστημικών συστημάτων αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο του αμυντικού σχεδίου «Golden Dome» που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Bloomberg Intelligence, Γουέιν Σάντερς και Τζορτζ Φέργκιουσον, η παγκόσμια αγορά διαστημικής άμυνας θα μπορούσε να αγγίξει το 1 τρισ. δολάρια έως το 2035.

Κεντρικός παίκτης του κλάδου παραμένει η SpaceX του Elon Musk, η οποία συγκαταλέγεται στις εταιρείες που εξασφάλισαν μέρος των νέων αμυντικών συμβολαίων. Η εταιρεία θεωρείται ηγετική δύναμη στη διαστημική βιομηχανία και αναμένεται να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή αργότερα μέσα στη χρονιά, με εκτιμώμενη αποτίμηση που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 2 τρισ. δολάρια, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες IPO των τελευταίων ετών.

Επενδυτικές επιλογές και κίνδυνοι

Ο Μαρκ Μπόγκετ, διαχειριστής fund με συμμετοχές όπως η φινλανδική δορυφορική εταιρεία ICEYE, σημείωσε ότι ο διαστημικός τομέας έχει πλέον μετατραπεί από μια αβέβαιη και κερδοσκοπική αγορά σε έναν κρίσιμο και δυνητικά ιδιαίτερα κερδοφόρο επενδυτικό κλάδο.

Για τους επενδυτές, το βασικό ζητούμενο πλέον είναι ο τρόπος απόκτησης έκθεσης στη διαστημική οικονομία. Ο Τζέισον Χόλαντς της Bestinvest υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στο διάστημα δεν αφορούν τόσο φιλόδοξα “moonshots”, όσο τη χρηματοδότηση του οικοσυστήματος δορυφόρων, επικοινωνιών και δεδομένων που στηρίζει όλο και περισσότερο τη σύγχρονη οικονομία.

Η πιο άμεση επιλογή παραμένει η ίδια η SpaceX, είτε μέσω της μελλοντικής IPO είτε μέσω επενδυτικών σχημάτων που διαθέτουν συμμετοχή στην εταιρεία. Ο Χόλαντς αναφέρει ότι η μεγαλύτερη θέση του Scottish Mortgage Investment Trust είναι η SpaceX, η οποία αντιστοιχούσε περίπου στο 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του fund στα τέλη Μαρτίου. Το συγκεκριμένο trust έχει καταγράψει άνοδο 22% από τις αρχές του έτους, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Ανάλογη έκθεση στη SpaceX προσφέρουν επίσης τα Edinburgh Worldwide Investment Trust και Baillie Gifford US Growth, αν και οι επενδυτές καλούνται να λάβουν υπόψη τις ετήσιες χρεώσεις διαχείρισης, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 0,3% και 0,85%.

Για όσους αναζητούν πιο διαφοροποιημένη πρόσβαση στον κλάδο, μία επιλογή αποτελεί το VanEck Space Innovators UCITS ETF, το οποίο ακολουθεί τον δείκτη MarketVector Global Space Industry Screened και επενδύει σε περίπου 25 έως 30 εταιρείες σχετικές με τη διαστημική οικονομία. Μεταξύ των βασικών συμμετοχών του περιλαμβάνονται οι Planet Labs, Viasat και Rocket Lab.

Το ETF της VanEck έχει ενισχυθεί κατά 47% από την αρχή του έτους, επίδοση ελαφρώς χαμηλότερη από την άνοδο 49% του δείκτη αναφοράς του.

Για επενδυτές με μεγαλύτερη ανοχή ρίσκου και ενδιαφέρον για μη εισηγμένες εταιρείες, υπάρχει και το Seraphim Space Investment Trust, το οποίο λειτουργεί περισσότερο με λογική venture capital, επενδύοντας σε διαστημικές startups πρώιμου σταδίου.

Το συγκεκριμένο fund δεν διαθέτει συμμετοχή στη SpaceX. Η σημαντικότερη θέση του είναι η ICEYE, η οποία συνεργάστηκε πέρυσι με τη Rheinmetall για τη δημιουργία κοινοπραξίας που παρέχει διαστημικά δεδομένα αναγνώρισης στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Παρά τη μεγάλη αισιοδοξία γύρω από τον κλάδο, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά βρίσκεται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις. Το Seraphim Space Investment Trust διαπραγματεύεται με σημαντικό premium σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού του, ενώ το ETF της VanEck έχει σχεδόν τριπλασιάσει την αξία του μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν προσεκτική αξιολόγηση και σταδιακή παρακολούθηση της αγοράς πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο της διαστημικής οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 01:25
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