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ΝΥΤ: Τα διακυβεύματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία – Με την πλάτη στον τοίχο ο Στάρμερ
Ειδήσεις
13:00 - 07 Μάι 2026

ΝΥΤ: Τα διακυβεύματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία – Με την πλάτη στον τοίχο ο Στάρμερ

Reporter.gr Newsroom
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Με εκατομμύρια ψηφοφόρους να ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες σε μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων σε ολόκληρη τη Βρετανία την Πέμπτη (7/5), ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη -και πιο «επικίνδυνη»- εκλογική δοκιμασία από τότε που οδήγησε το Εργατικό Κόμμα στη νίκη των γενικών εκλογών του 2024.

Πιο αναλυτικά, σημειώνεται ότι οι ψηφοφόροι σε Σκωτία και Ουαλία θα εκλέξουν βουλευτές για τα εθνικά τους κοινοβούλια, ενώ οι ψηφοφόροι σε πολλές περιοχές της Αγγλίας θα επιλέξουν εκπροσώπους για την τοπική και δημοτική αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τους New York Times, η δημοτικότητα του Στάρμερ έχει «καταρρεύσει» μέσα στα δύο χρόνια της διακυβέρνησής του και οι ψηφοφόροι αναμένεται να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στις κάλπες.

Οι προοπτικές του μάλιστα, θεωρούνται τόσο δυσοίωνες, ώστε ένας από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Στίβεν Φλιν, -επικεφαλής του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας στο Ουέστμινστερ-, χαρακτήρισε το πιθανό εκλογικό αποτέλεσμα ως «Starmergeddon».

Ποιοι ψηφίζουν και για ποιο σκοπό

Όσον αφορά την εκλογική διαδικασία την Αγγλία, επισημαίνεται ότι οι ψηφοφόροι εκλέγουν εκπροσώπους για τα δημοτικά συμβούλια, με περίπου 5.000 έδρες συμβούλων σε 136 διαφορετικές περιοχές να τίθενται προς διεκδίκηση.

Επιπλέον, θα διεξαχθούν έξι εκλογικές αναμετρήσεις για δημάρχους.

Η Σκωτία και η Ουαλία, ως έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου, διαθέτουν τα δικά τους κοινοβούλια. Έχουν αυτονομία σε ορισμένους τομείς πολιτικής, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, και οι εκλογές διεξάγονται συνήθως κάθε πέντε χρόνια.

Οι Σκωτσέζοι ψηφοφόροι θα εκλέξουν αντιπροσώπους για το Κοινοβούλιο της Σκωτίας στο Εδιμβούργο, ενώ οι Ουαλοί ψηφοφόροι θα εκλέξουν βουλευτές για το κοινοβούλιό τους στο Κάρντιφ.

Ποια κόμματα αναμένουν μια «κακή ημέρα»

Όπως τονίζεται, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα του Κοινοβουλίου, οι Εργατικοί και οι Συντηρητικοί, αναμένεται να υποστούν σοβαρές απώλειες.

Όσον αφορά το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ, αναλυτές σημειώνουν ότι δέχεται πίεση και από τις δύο πλευρές. Στα αριστερά του, ένα ανανεωμένο Πράσινο Κόμμα προσελκύει προοδευτικούς ψηφοφόρους, κυρίως σε αστικές περιοχές.

Στα δεξιά του, το ακροδεξιό-λαϊκιστικό κόμμα Reform U.K., υπό την ηγεσία του Νάιτζελ Φάρατζ, ενισχύεται σε εργατικές περιοχές της βόρειας Αγγλίας, των Μίντλαντς και της Ουαλίας.

Στην Αγγλία, οι Εργατικοί υπερασπίζονται περίπου 2.550 έδρες δημοτικών συμβούλων και ενδέχεται να χάσουν περίπου 1.850 από αυτές, σύμφωνα με τον εκλογικό αναλυτή Ρόμπερτ Χέιγουορντ. Ο ίδιος προβλέπει ότι οι Συντηρητικοί θα μπορούσαν να χάσουν περίπου 600 έδρες.

Από την άλλη πλευρά, οι Συντηρητικοί έχουν σχετικά νέα ηγέτιδα, την Κέμι Μπάντενοχ, όμως οι ψηφοφόροι φαίνεται πως δεν έχουν συγχωρήσει ακόμη το κόμμα για τα 14 χρόνια διακυβέρνησής του, που έληξαν το 2024.

Στις εκλογές της Ουαλίας, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Εργατικοί κινδυνεύουν να «πέσουν» στην τρίτη θέση - μια εντυπωσιακή ήττα για ένα κόμμα που κυβερνά την Ουαλία από το 1999, όταν δημιουργήθηκε ο πρόδρομος θεσμός του ουαλικού κοινοβουλίου.

Και στη Σκωτία, το κόμμα ενδέχεται επίσης να βρεθεί στην τρίτη θέση.

Ποιοι αναμένεται να τα πάνε καλά

Στην Αγγλία, το Reform φαίνεται πως θα είναι ο μεγάλος νικητής, κερδίζοντας ίσως περίπου 1.550 έδρες σε δημοτικά συμβούλια, κυρίως εκτός Λονδίνου.

Το Πράσινο Κόμμα, το οποίο έχει αναδειχθεί σε σημαντική αριστερή πολιτική δύναμη υπό τον νέο ηγέτη του, Ζακ Πολάνσκι, θα μπορούσε να κερδίσει περίπου 500 έδρες συμβούλων στο Λονδίνο και σε μεσοαστικές περιοχές άλλων πόλεων.

Οι κεντρώοι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες αναμένεται να σημειώσουν μέτρια κέρδη, κυρίως εις βάρος των Συντηρητικών.

Το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα, ένα κεντροαριστερό κόμμα που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Σκωτίας, φαίνεται πως θα παραμείνει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στο Εδιμβούργο.

Τέλος, στην Ουαλία, ένα ακόμη αριστερό εθνικιστικό κόμμα, το Plaid Cymru (προφέρεται «πλάιντ καμ-ρί»), αναμένεται να διεκδικήσει την πρώτη θέση μαζί με το Reform.

Παρότι κάποιες ψήφοι θα καταμετρηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, στις περισσότερες περιοχές η καταμέτρηση θα ξεκινήσει το πρωί της Παρασκευής (8/5). Ένας σημαντικός αριθμός αποτελεσμάτων αναμένεται μέχρι περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής και, έως νωρίς το βράδυ, η συνολική εικόνα θα έχει ξεκαθαρίσει.

Τα εκλογικά διακυβεύματα

Για τον Στάρμερ, οι εκλογές αυτές ενέχουν σοβαρό πολιτικό κίνδυνο. Δέχεται έντονη κριτική για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον, φίλου του Τζέφρι Έπσταϊν, ως πρέσβη στην Ουάσινγκτον, ενώ οι φήμες περί αμφισβήτησης της ηγεσίας του εντείνονται εδώ και μήνες.

Πιθανοί αντίπαλοι θεωρούνται ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ, η Άντζελα Ρέινερ, πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός, και ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ. Για να μπορέσει να διεκδικήσει την ηγεσία, ο κ. Μπέρναμ θα πρέπει να εξασφαλίσει έδρα στο Κοινοβούλιο, ενώ κανείς από τους άλλους δύο δεν έχει μέχρι στιγμής κινηθεί ανοιχτά εναντίον του Στάρμερ.

Ωστόσο, ένα καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να βυθίσει τον πρωθυπουργό σε σοβαρή πολιτική κρίση.

Η ψηφοφορία έχει και πρακτικές συνέπειες. Τα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας ελέγχουν πολιτικές που αφορούν την υγεία, τα σχολεία, πολλές πτυχές των μεταφορών και διαθέτουν ορισμένες φορολογικές αρμοδιότητες. Τα τοπικά συμβούλια στην Αγγλία παρέχουν υπηρεσίες που κυμαίνονται από τη φροντίδα ηλικιωμένων μέχρι την αποκομιδή απορριμμάτων.

Παράλληλα, καθώς το βρετανικό πολιτικό σύστημα κατακερματίζεται, οι αναλυτές θα παρακολουθούν για ενδείξεις βαθύτερων δομικών αλλαγών. Θα σηματοδοτήσουν τα αποτελέσματα τη συνεχιζόμενη κατάρρευση του δικομματισμού που κυριάρχησε επί δεκαετίες στη βρετανική πολιτική; Θεωρούν οι ψηφοφόροι το Reform αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στους Συντηρητικούς; Πόσο σοβαρή ζημιά μπορούν να προκαλέσουν οι Πράσινοι στους Εργατικούς;

Στη Σκωτία, εάν το Εθνικό Κόμμα επικρατήσει, ο ηγέτης του, Τζον Σουίνι, πιθανότατα θα ζητήσει τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας (το κόμμα είχε χάσει το προηγούμενο δημοψήφισμα το 2014). Αν και η κυβέρνηση του Λονδίνου πιθανότατα θα μπλοκάρει αυτή την προοπτική, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το μέλλον της Σκωτίας.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ουαλία, το Plaid Cymru θεωρεί την ανεξαρτησία πιο μακροπρόθεσμο στόχο για τη χώρα και δεν προτείνει άμεσα δημοψήφισμα. Ωστόσο, αν επικρατήσει, τότε τόσο η Ουαλία όσο και η Σκωτία θα μπορούσαν να κυβερνώνται από κόμματα που επιδιώκουν τη διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 13:09
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