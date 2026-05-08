Φάκελος UFO: Το Πεντάγωνο διαρρέει αδημοσίευτα αρχεία – Ένα από τα περιστατικά στο… Αιγαίο

Το πρωί της Παρασκευής (8/5) το Πεντάγωνο ξεκίνησε να διαρρέει νέα αρχεία που συνδέονται, όπως υποστηρίζεται, με UFO και UAP (Άγνωστης Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα), ακολουθώντας σχετική εντολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέταξε τη δημοσίευση κυβερνητικών εγγράφων γύρω από ανεξήγητα φαινόμενα.

«Κανένας άλλος πρόεδρος ή κυβέρνηση στην ιστορία δεν έχει προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο διαφάνειας για τα UAP», ανέφερε το Πεντάγωνο στη σχετική του ανακοίνωση, η οποία αφορά υλικό που αναρτήθηκε σε νέα ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Πρόκειται για συνολικά 162 αρχεία από το FBI, το Υπουργείο Άμυνας, τη NASA και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ανάμεσά τους βρίσκονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, φωτογραφίες, βίντεο και αναφορές περιστατικών από διάφορες περιοχές του κόσμου, που εκτείνονται χρονικά σε πολλές δεκαετίες.

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Στο πακέτο των αποχαρακτηρισμένων πλέον εγγράφων περιλαμβάνονται 120 αρχεία PDF, 28 βίντεο και 14 φωτογραφίες. Οι εικόνες δείχνουν ύποπτα αντικείμενα στον ουρανό, καταγεγραμμένα κυρίως από στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ υπάρχουν και φωτογραφίες από αποστολές της NASA στη Σελήνη.

Μάλιστα, υπάρχει και ένα περιστατικό που αφορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα φέρεται να έλαβε χώρα στο Αιγαίο τον Οκτώβριο του 2023.

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Μία από τις εντυπωσιακότερες εικόνες προέρχεται, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, από το FBI και παρουσιάζει ένα σκίτσο βασισμένο σε περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα. Το αντικείμενο περιγράφεται ως ένα «ελλειψοειδές μεταλλικό σώμα χάλκινου χρώματος», μήκους περίπου 40 έως 60 μέτρων, το οποίο εμφανίστηκε μέσα από έντονο φως στον ουρανό και εξαφανίστηκε ακαριαία.

«Ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα ίδια του τα μάτια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σημειώνοντας ότι τα αρχεία αυτά παρέμεναν για πολλές δεκαετίες διαβαθμισμένα, τροφοδοτώντας θεωρίες συνωμοσίας και εικασίες γύρω από παραφυσικά φαινόμενα.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως η δημοσίευση των εγγράφων θα συνεχιστεί σταδιακά, ενώ νέες «πατρίδες» υλικού αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, το Πεντάγωνο κάλεσε και τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλει στην ανάλυση του υλικού.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα αρχεία που βλέπουν τώρα το «φως» αφορούν σε «άλυτες υποθέσεις», δηλαδή περιστατικά για τα οποία δεν έχει καταστεί δυνατή μια οριστική εξήγηση λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων ή δεδομένων.

Να σημειωθεί, ακόμη, ότι από τα 162 αρχεία τα 108 περιλαμβάνουν λογοκριμένα σημεία – παρεμβάσεις που έγιναν, όπως διευκρινίστηκε, για να προστατευθεί η ταυτότητα διαφόρων μαρτύρων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ευαίσθητων πληροφοριών που δεν σχετίζονται άμεσα με τα UAP.

Υπενθυμίζεται πως οδηγία για τον αποχαρακτηρισμό των σχετικών αρχείων είχε δοθεί από τον Τραμπ μέσω Truth Social τον Φεβρουάριο. Ο ίδιος ζητούσε από το Πεντάγωνο και άλλες υπηρεσίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποκάλυψης κάθε διαθέσιμου στοιχείου που αφορά UFO, εξωγήινη ζωή και ανεξήγητα φαινόμενα.

Ωστόσο, παρά τις πολυετείς έρευνες του αμερικανικού στρατού γύρω από τα UAP, έκθεση του 2024 είχε καταλήξει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή επαφής με μη ανθρώπινη νοημοσύνη.

NYT: Ασαφείς στατικές εικόνες – Θα μπορούσαν να δείχνουν οτιδήποτε

Οι ΝΥΤ σημειώνουν πως τα πρώτα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνουν μία σειρά από ασαφείς στατικές εικόνες, οι οποίες θα μπορούσαν να δείχνουν το οτιδήποτε και δεν πιστοποιούν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Όπως γράφουν, σε μία από τις εικόνες που είδαν εμφανίζεται ένα σύνολο από κουκκίδες στην οθόνη, ενώ σε μια άλλη υπάρχουν κάποια παράξενα διαμορφωμένα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, το Πεντάγωνο «τρέχει» από το 2007 ένα μυστικό και απόρρητο πρόγραμμα, με σκοπό να διεξάγει έρευνες για περιστατικά που είχαν αναφερθεί από μέλη των ενόπλων δυνάμεων, σχετικά με παράξενα «διαστημικά» αντικείμενα.