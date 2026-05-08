Πάπας Λέων: Η ειρήνη απειλείται όταν η οικονομία προτιμά το εμπόριο όπλων απ' την ανθρώπινη ζωή

Ο Πάπας Λέων κάλεσε τον Θεό να εμπνεύσει τους ηγέτες του κόσμου ώστε να αποκλιμακώσουν τις διεθνείς εντάσεις και να περιορίσουν το μίσος, σε ομιλία που εκφώνησε την Παρασκευή (8/5) με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη της ηγεσίας της Καθολικής Εκκλησίας, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Λέων, ο οποίος έχει προκαλέσει την ενόχληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την κριτική που του άσκησε για τον πόλεμο με το Ιράν, κάλεσε τους πιστούς να προσευχηθούν ώστε οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να απομακρυνθούν από τη βία.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Πομπηία, -μια σύγχρονη πόλη, κοντά στα περίφημα ερείπια που δημιουργήθηκαν έπειτα από ηφαιστειακή έκρηξη-, ο Ποντίφικας δήλωσε ότι ενώνεται με τις προσευχές των πιστών ώστε ο Θεός να αρχίσει «να αγγίζει τις καρδιές, να κατευνάζει την οργή και τα αδελφοκτόνα μίση και να φωτίζει εκείνους που έχουν ιδιαίτερες κυβερνητικές ευθύνες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Λέων, είχε συνομιλίες με τον Ρούμπιο την Πέμπτη μέσα σε κλίμα έντασης στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί λεκτικά στον Ποντίφικα μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Το Βατικανό ανακοίνωσε αργότερα ότι οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν τις διμερείς τους σχέσεις, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με πηγές εκ των έσω, συνιστά ασυνήθιστη παραδοχή των πρωτοφανών εντάσεων. Η αμερικανική πρεσβεία στην Αγία Έδρα ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι ο Λέων και ο Ρούμπιο συζήτησαν «θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο δυτικό ημισφαίριο».

Ο Λέων, κατά κόσμον Ρόμπερτ Πρέβοστ, εξελέγη από το κονκλάβιο των καρδιναλίων στις 8 Μαΐου 2025 ως διάδοχος του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου στην ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία αριθμεί περίπου 1,4 δισεκατομμύρια πιστούς.

Ο Πρέβοστ, που υπηρέτησε επί δεκαετίες ως ιεραπόστολος και επίσκοπος στο Περού πριν εκλεγεί Πάπας, διατήρησε σχετικά χαμηλό προφίλ κατά τους πρώτους δέκα μήνες της θητείας του, όμως τις τελευταίες εβδομάδες έχει εκφραστεί με ιδιαίτερα έντονο τρόπο κατά του πολέμου και του αυταρχισμού.

Στο μήνυμά του προς τις χιλιάδες πιστών που συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Πομπηίας την Παρασκευή, ο Ποντίφικας εξέφρασε την ανησυχία του ότι η παγκόσμια ειρήνη «απειλείται από τις διεθνείς εντάσεις και από μια οικονομία που προτιμά το εμπόριο όπλων αντί για τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής».

Παράλληλα, κάλεσε τους ανθρώπους να μην συνηθίσουν τον πόλεμο.

«Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τις εικόνες θανάτου που μας δείχνουν καθημερινά οι ειδήσεις», δήλωσε ο Πάπας Λέων.