ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πάπας Λέων: Η ειρήνη απειλείται όταν η οικονομία προτιμά το εμπόριο όπλων απ&#039; την ανθρώπινη ζωή
Ειδήσεις
19:02 - 08 Μάι 2026

Πάπας Λέων: Η ειρήνη απειλείται όταν η οικονομία προτιμά το εμπόριο όπλων απ' την ανθρώπινη ζωή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πάπας Λέων κάλεσε τον Θεό να εμπνεύσει τους ηγέτες του κόσμου ώστε να αποκλιμακώσουν τις διεθνείς εντάσεις και να περιορίσουν το μίσος, σε ομιλία που εκφώνησε την Παρασκευή (8/5) με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη της ηγεσίας της Καθολικής Εκκλησίας, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Βατικανό.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Λέων, ο οποίος έχει προκαλέσει την ενόχληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την κριτική που του άσκησε για τον πόλεμο με το Ιράν, κάλεσε τους πιστούς να προσευχηθούν ώστε οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να απομακρυνθούν από τη βία.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Πομπηία, -μια σύγχρονη πόλη, κοντά στα περίφημα ερείπια που δημιουργήθηκαν έπειτα από ηφαιστειακή έκρηξη-, ο Ποντίφικας δήλωσε ότι ενώνεται με τις προσευχές των πιστών ώστε ο Θεός να αρχίσει «να αγγίζει τις καρδιές, να κατευνάζει την οργή και τα αδελφοκτόνα μίση και να φωτίζει εκείνους που έχουν ιδιαίτερες κυβερνητικές ευθύνες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Λέων, είχε συνομιλίες με τον Ρούμπιο την Πέμπτη μέσα σε κλίμα έντασης στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί λεκτικά στον Ποντίφικα μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Το Βατικανό ανακοίνωσε αργότερα ότι οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν τις διμερείς τους σχέσεις, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με πηγές εκ των έσω, συνιστά ασυνήθιστη παραδοχή των πρωτοφανών εντάσεων. Η αμερικανική πρεσβεία στην Αγία Έδρα ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι ο Λέων και ο Ρούμπιο συζήτησαν «θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο δυτικό ημισφαίριο».

Ο Λέων, κατά κόσμον Ρόμπερτ Πρέβοστ, εξελέγη από το κονκλάβιο των καρδιναλίων στις 8 Μαΐου 2025 ως διάδοχος του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου στην ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία αριθμεί περίπου 1,4 δισεκατομμύρια πιστούς.

Ο Πρέβοστ, που υπηρέτησε επί δεκαετίες ως ιεραπόστολος και επίσκοπος στο Περού πριν εκλεγεί Πάπας, διατήρησε σχετικά χαμηλό προφίλ κατά τους πρώτους δέκα μήνες της θητείας του, όμως τις τελευταίες εβδομάδες έχει εκφραστεί με ιδιαίτερα έντονο τρόπο κατά του πολέμου και του αυταρχισμού.

Στο μήνυμά του προς τις χιλιάδες πιστών που συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Πομπηίας την Παρασκευή, ο Ποντίφικας εξέφρασε την ανησυχία του ότι η παγκόσμια ειρήνη «απειλείται από τις διεθνείς εντάσεις και από μια οικονομία που προτιμά το εμπόριο όπλων αντί για τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής».

Παράλληλα, κάλεσε τους ανθρώπους να μην συνηθίσουν τον πόλεμο.

«Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τις εικόνες θανάτου που μας δείχνουν καθημερινά οι ειδήσεις», δήλωσε ο Πάπας Λέων.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 19:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης - Βαρθολομαίους: Στο επίκεντρο η προστασία των Ορθοδόξων στη Μέση Ανατολή
Πολιτική

Μητσοτάκης - Βαρθολομαίους: Στο επίκεντρο η προστασία των Ορθοδόξων στη Μέση Ανατολή

Γαλλία: Ο Μακρόν τίμησε την επέτειο νίκης κατά των Ναζί
Ειδήσεις

Γαλλία: Ο Μακρόν τίμησε την επέτειο νίκης κατά των Ναζί

Σε ποιον ανήκουν οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος;
Business Facts

Σε ποιον ανήκουν οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν
Ειδήσεις

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ
Ειδήσεις

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Φορολογία
13/08/2026 - 19:00

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:45

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 18:38

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:23

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Πολιτική
13/08/2026 - 18:10

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Πολιτική
13/08/2026 - 18:04

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ