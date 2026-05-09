Πούτιν: Ο ρωσικός στρατός αντιμέτωπος με δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ

Η Ρωσία πραγματοποίησε το Σάββατο (9/5) στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης των τελευταίων ετών, αλλά με χωρίς επίδειξη αρμάτων, υπό τον φόβο πιθανής ουκρανικής επίθεσης, καθώς η πολυαναμενόμενη νίκη της Μόσχας στην Ουκρανία παραμένει άπιαστη περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της φονικότερης ευρωπαϊκής σύγκρουσης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία αποτελεί την πιο ιερή εθνική επέτειο της Ρωσίας — μια ημέρα αφιερωμένη στη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας και στη μνήμη των 27 εκατομμυρίων Σοβιετικών πολιτών, ανάμεσά τους και πολλών Ουκρανών, που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο.

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, όταν η Μόσχα επιδείκνυε τη στρατιωτική της ισχύ με άρματα μάχης και διηπειρωτικούς πυραύλους ικανούς να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, φέτος δεν εμφανίστηκε κανένα βαρύ στρατιωτικό όχημα στην Κόκκινη Πλατεία, όπως σημειώνει το Reuters.

Αντί αυτών, γιγαντοοθόνες στην πλατεία και η κρατική τηλεόραση πρόβαλαν οπλικά συστήματα όπως ο διηπειρωτικός πύραυλος Yars, το νέο πυρηνικό υποβρύχιο Arkhangelsk, το λέιζερ Peresvet, το μαχητικό Sukhoi Su-57, το αντιαεροπορικό σύστημα S-500, καθώς και drones και πυροβολικό.

Στρατιώτες και ναύτες — ορισμένοι εκ των οποίων έχουν πολεμήσει στην Ουκρανία — παρέλασαν μπροστά από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος παρακολουθούσε την τελετή δίπλα σε βετεράνους, στη σκιά του Μαυσωλείου του Λένιν. Στην παρέλαση συμμετείχαν και Βορειοκορεάτες στρατιώτες που είχαν πολεμήσει εναντίον ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τους πύργους του Κρεμλίνου, ενώ ο Πούτιν εκφώνησε οκτάλεπτη ομιλία, υποσχόμενος νίκη στον πόλεμο της Ουκρανίας, τον οποίο το Κρεμλίνο εξακολουθεί να αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Το μεγάλο κατόρθωμα της γενιάς των νικητών εμπνέει σήμερα τους στρατιώτες που εκτελούν τις αποστολές της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Αντιμετωπίζουν μια επιθετική δύναμη που εξοπλίζεται και υποστηρίζεται από ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ. Και παρ’ όλα αυτά, οι ήρωές μας προχωρούν μπροστά».

«Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πούτιν.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ο σκοπός μας είναι δίκαιος. Είμαστε ενωμένοι. Η νίκη ήταν δική μας και θα είναι για πάντα», πρόσθεσε πριν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ρωσίας.

Ο Ρώσος ηγέτης μίλησε ενώπιον αρκετών εκατοντάδων στρατιωτών που βρίσκονταν στη μεγάλη πλατεία της Μόσχας. Στρατιώτες των βορειοκορεατικών δυνάμεων, που βοήθησαν τη Μόσχα να εκδιώξει την άνοιξη του 2025 ουκρανικά στρατεύματα από την περιφέρεια του Κουρσκ, συμμετείχαν στους εορτασμούς, σύμφωνα με τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Τραμπ ζητά «μεγάλη παράταση» της εκεχειρίας

Μετά τις αλληλοκατηγορίες Μόσχας και Κιέβου για παραβίαση των μονομερών εκεχειριών που είχαν ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός από το Σάββατο έως τη Δευτέρα, την οποία αποδέχθηκαν τόσο το Κρεμλίνο όσο και το Κίεβο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στην ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων.

«Θέλω να σταματήσει αυτό. Ρωσία και Ουκρανία — είναι το χειρότερο πράγμα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες. Είκοσι πέντε χιλιάδες νέοι στρατιώτες σκοτώνονται κάθε μήνα. Είναι τρέλα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

Πρόσθεσε ακόμη ότι θα ήθελε να δει «μια μεγάλη παράταση» της εκεχειρίας. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν αναφορές για παραβιάσεις από καμία πλευρά.

Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Κιέβου να διαταράξει την παρέλαση θα προκαλούσε μαζικό πυραυλικό πλήγμα κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας. Η Μόσχα φέρεται επίσης να ενημέρωσε ξένους διπλωμάτες ότι θα έπρεπε να απομακρύνουν προσωπικό από το Κίεβο σε περίπτωση επίθεσης.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσε σκωπτικό διάταγμα με το οποίο «επέτρεπε» τη διεξαγωγή της ρωσικής παρέλασης της 9ης Μαΐου, διαβεβαιώνοντας ότι τα ουκρανικά όπλα δεν θα στοχεύσουν την Κόκκινη Πλατεία.

Τα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα ήταν δρακόντεια. Φωτογραφίες του Reuters έδειχναν στρατιώτες οπλισμένους πάνω σε αγροτικά οχήματα και κλειστούς δρόμους στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας και της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής των 22 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία στοιχειώνει τη ρωσική επέτειο

Η φετινή επέτειος έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας στη Ρωσία για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους, έχει αφήσει τεράστιες περιοχές της Ουκρανίας κατεστραμμένες και έχει επιβαρύνει σημαντικά τη ρωσική οικονομία των 3 τρισ. δολαρίων, ενώ οι σχέσεις της Μόσχας με την Ευρώπη βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Ο φυλακισμένος Ρώσος εθνικιστής Ιγκόρ Γκίρκιν, ο οποίος έχει επικρίνει το Κρεμλίνο για τη διαχείριση του πολέμου, προειδοποίησε μέσω Telegram ότι «η κρίση βαθαίνει σταδιακά, αλλά οποιαδήποτε απότομη κίνηση μπορεί να ρίξει την οικονομία — και όχι μόνο — σε ανεξέλεγκτη δίνη».

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο διέψευσε δημοσιεύματα δυτικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και του CNN, σύμφωνα με τα οποία είχαν ενισχυθεί τα μέτρα προστασίας του Πούτιν λόγω φόβων για πραξικόπημα ή απόπειρα δολοφονίας.

Το CNN, επικαλούμενο ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, ανέφερε ότι ο πρώην υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού θεωρείται πιθανός ηγέτης πραξικοπήματος. Ο ίδιος πάντως παρευρέθηκε κανονικά στην παρέλαση, καθισμένος δίπλα σε κορυφαίους αξιωματούχους του ρωσικού καθεστώτος.