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Τεχεράνη σε πολεμική ετοιμότητα: Νέες οδηγίες Χαμενεΐ και προειδοποίηση για «σφοδρή απάντηση» σε κάθε επίθεση
Ειδήσεις
16:05 - 10 Μάι 2026

Τεχεράνη σε πολεμική ετοιμότητα: Νέες οδηγίες Χαμενεΐ και προειδοποίηση για «σφοδρή απάντηση» σε κάθε επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Νέα μηνύματα στρατιωτικής ετοιμότητας και αυστηρής αποτροπής εκπέμπει η Τεχεράνη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είχε νέα συνάντηση με κορυφαίο στρατιωτικό διοικητή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων για την ασφάλεια και την αμυντική στρατηγική της χώρας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRIB και το ημιεπίσημο Fars, ο Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον υποστράτηγο Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής του στρατιωτικού επιτελείου, ο οποίος παρουσίασε αναλυτική ενημέρωση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων εν μέσω αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο ανώτατος ηγέτης φέρεται να έδωσε «νέες κατευθύνσεις» για τη συνέχιση των στρατιωτικών μέτρων απέναντι σε εξωτερικές απειλές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου αποτρεπτικής ισχύος. Ωστόσο, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των οδηγιών, ενώ δεν δημοσιεύτηκε φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό από τη συνάντηση.

Ο υποστράτηγος Αμπντολαχί εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός στις δηλώσεις του, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση «επιθετικής ενέργειας ή στρατηγικού λάθους» από πλευράς των «αμερικανοσιωνιστών εχθρών», η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «άμεση, ισχυρή και αποφασιστική».

Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται ενώ συνεχίζονται οι εικασίες γύρω από την κατάσταση της υγείας αλλά και τη δημόσια παρουσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάρτιο.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναφορά τις τελευταίες ημέρες σε επαφές του Ιρανού ηγέτη με κορυφαίους αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί δήλωση του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ότι είχε πολύωρη συνομιλία με τον Χαμενεΐ, χωρίς να αποκαλύψει πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, καθώς αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο Χαμενεΐ διαδραματίζει κομβικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση της στρατιωτικής στρατηγικής της Τεχεράνης όσο και στη διαχείριση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή.

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