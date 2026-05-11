ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στην Κίνα ο Τραμπ για την κρίσιμη σύνοδο με τον Σι από 13 έως 15 Μαΐου
Ειδήσεις
08:22 - 11 Μάι 2026

Στην Κίνα ο Τραμπ για την κρίσιμη σύνοδο με τον Σι από 13 έως 15 Μαΐου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Πεκίνο γνωστοποίησε επίσημα την ημερομηνία της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας έτσι δημόσια το «πράσινο φως» για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, σε μια περίοδο που οι εντάσεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν κλιμακώνονται.  

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε ταξιδέψει τελευταία φορά στην Κίνα το 2017, αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε μια πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής που είχε ήδη αναβληθεί μία φορά λόγω της πολεμικής κρίσης. Ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Μαΐου.

«Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει κρατική επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 έως τις 15 Μαΐου», μετέδωσε τη Δευτέρα (11/5) το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η κινεζική ηγεσία εμφανιζόταν διστακτική απέναντι στην πραγματοποίηση της επίσκεψης μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στη σύγκρουση, η οποία έχει πλέον εισέλθει στον τρίτο μήνα της. Η Κίνα απέφυγε μέχρι πρόσφατα να επιβεβαιώσει ή να σχολιάσει δημόσια τις ημερομηνίες της επίσκεψης του Τραμπ, η οποία είχε μετατεθεί από τον Απρίλιο, ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της να ανακοινώνει τις μετακινήσεις της πολιτικής ηγεσίας λίγες ημέρες πριν από την πραγματοποίησή τους για λόγους ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ, ΗΠΑ και Τεχεράνη βρίσκονται και πάλι σε διπλωματικό αδιέξοδο, καθώς ο Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την ιρανική απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κρατική επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό τη σκιά της λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στον βασικό γεωπολιτικό αντίπαλο της Κίνας και στον σημαντικότερο στρατηγικό της σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου — με την Κίνα να αποτελεί έναν από τους βασικούς διπλωματικούς συμμάχους του Ιράν και τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ιρανικού πετρελαίου — έχουν επιβαρυνθεί περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δυσκολεύεται να βάλει τέλος στη σύγκρουση που έχει προκαλέσει διεθνή ενεργειακή αναστάτωση.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε πρόσφατα κυρώσεις σε πέντε ιδιωτικά κινεζικά διυλιστήρια, μεταξύ αυτών και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, λόγω επεξεργασίας ιρανικού αργού πετρελαίου. Το Πεκίνο αντέδρασε δημόσια με ασυνήθιστα έντονο τρόπο, καλώντας τις επιχειρήσεις να αγνοήσουν τις αμερικανικές κυρώσεις, παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η κινεζική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή προέτρεψε παρασκηνιακά τις μεγάλες κρατικές τράπεζες να αναστείλουν νέα δάνεια προς τα διυλιστήρια που μπήκαν στη μαύρη λίστα.

Η ατζέντα

Ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα της συνόδου κορυφής. Μόλις μία εβδομάδα πριν από την άφιξη του Τραμπ στο Πεκίνο, η Κίνα έδειξε δημόσια τη στενή της σχέση με την Τεχεράνη, υποδεχόμενη τον υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα επιδιώκουν την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από την έναρξη της σύγκρουσης διερχόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για το Πεκίνο, το βασικό ζήτημα είναι μέχρι ποιου σημείου είναι διατεθειμένο να πιέσει την Τεχεράνη και ποια ανταλλάγματα θα επιδιώξει από την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας που συμφωνήθηκε στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο και η οποία είχε οδηγήσει σε χαλάρωση περιορισμών στις εξαγωγές, μεταξύ άλλων και στις αποστολές σπάνιων γαιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξασφάλιση σταθερής πρόσβασης σε αυτά τα ορυκτά, που θεωρούνται κρίσιμα για την παραγωγή μίας πληθώρας αγαθών, από κινητά τηλέφωνα μέχρι μαχητικά αεροσκάφη, αποτελεί κεντρική επιδίωξη της Ουάσιγκτον.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο ζήτημα της Ταϊβάν. Το Πεκίνο ανησυχεί για τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς το αυτοδιοικούμενο νησί και ενδέχεται να πιέσει την κυβέρνηση Τραμπ να εκφράσει σαφή αντίθεση απέναντι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, σύμφωνα με εκτιμήσεις Κινέζων αναλυτών.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της και έχει δηλώσει πως αργά ή γρήγορα θα την επανεντάξει υπό τον έλεγχό της, ακόμη και με τη χρήση βίας αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση της Ταϊπέι απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή τη θέση, υποστηρίζοντας ότι η Ταϊβάν λειτουργεί στην πράξη ως ανεξάρτητο κράτος και δικαιούται μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση.

Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να προχωρήσουν στην υπογραφή σειράς συμφωνιών, που θα αφορούν από αγορές αγροτικών προϊόντων έως αεροσκάφη της Boeing. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προετοιμασίες, τον Τραμπ θα συνοδεύσει στην Κίνα και αμερικανική επιχειρηματική αποστολή, στην οποία θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Blackstone, Steve Schwarzman, και η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup, Jane Fraser.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Στενά του Ορμούζ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο η ναυσιπλοΐα
Ναυτιλία

Στενά του Ορμούζ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο η ναυσιπλοΐα

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ
Ειδήσεις

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν
Ειδήσεις

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

Ανεμοδείκτης
13/08/2026 - 12:38

Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:27

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

Ειδήσεις
13/08/2026 - 09:04

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Αναλύσεις
13/08/2026 - 08:47

Motor Oil: Εντάσσεται στον MSCI Greece Standard Index – Στις 10 οι ελληνικές μετοχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ