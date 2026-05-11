Στην Κίνα ο Τραμπ για την κρίσιμη σύνοδο με τον Σι από 13 έως 15 Μαΐου

Το Πεκίνο γνωστοποίησε επίσημα την ημερομηνία της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας έτσι δημόσια το «πράσινο φως» για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, σε μια περίοδο που οι εντάσεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν κλιμακώνονται.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε ταξιδέψει τελευταία φορά στην Κίνα το 2017, αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε μια πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής που είχε ήδη αναβληθεί μία φορά λόγω της πολεμικής κρίσης. Ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Μαΐου.

«Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει κρατική επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 έως τις 15 Μαΐου», μετέδωσε τη Δευτέρα (11/5) το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η κινεζική ηγεσία εμφανιζόταν διστακτική απέναντι στην πραγματοποίηση της επίσκεψης μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στη σύγκρουση, η οποία έχει πλέον εισέλθει στον τρίτο μήνα της. Η Κίνα απέφυγε μέχρι πρόσφατα να επιβεβαιώσει ή να σχολιάσει δημόσια τις ημερομηνίες της επίσκεψης του Τραμπ, η οποία είχε μετατεθεί από τον Απρίλιο, ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της να ανακοινώνει τις μετακινήσεις της πολιτικής ηγεσίας λίγες ημέρες πριν από την πραγματοποίησή τους για λόγους ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ, ΗΠΑ και Τεχεράνη βρίσκονται και πάλι σε διπλωματικό αδιέξοδο, καθώς ο Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την ιρανική απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κρατική επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό τη σκιά της λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στον βασικό γεωπολιτικό αντίπαλο της Κίνας και στον σημαντικότερο στρατηγικό της σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου — με την Κίνα να αποτελεί έναν από τους βασικούς διπλωματικούς συμμάχους του Ιράν και τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ιρανικού πετρελαίου — έχουν επιβαρυνθεί περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δυσκολεύεται να βάλει τέλος στη σύγκρουση που έχει προκαλέσει διεθνή ενεργειακή αναστάτωση.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε πρόσφατα κυρώσεις σε πέντε ιδιωτικά κινεζικά διυλιστήρια, μεταξύ αυτών και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, λόγω επεξεργασίας ιρανικού αργού πετρελαίου. Το Πεκίνο αντέδρασε δημόσια με ασυνήθιστα έντονο τρόπο, καλώντας τις επιχειρήσεις να αγνοήσουν τις αμερικανικές κυρώσεις, παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η κινεζική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή προέτρεψε παρασκηνιακά τις μεγάλες κρατικές τράπεζες να αναστείλουν νέα δάνεια προς τα διυλιστήρια που μπήκαν στη μαύρη λίστα.

Η ατζέντα

Ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα της συνόδου κορυφής. Μόλις μία εβδομάδα πριν από την άφιξη του Τραμπ στο Πεκίνο, η Κίνα έδειξε δημόσια τη στενή της σχέση με την Τεχεράνη, υποδεχόμενη τον υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα επιδιώκουν την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από την έναρξη της σύγκρουσης διερχόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για το Πεκίνο, το βασικό ζήτημα είναι μέχρι ποιου σημείου είναι διατεθειμένο να πιέσει την Τεχεράνη και ποια ανταλλάγματα θα επιδιώξει από την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας που συμφωνήθηκε στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο και η οποία είχε οδηγήσει σε χαλάρωση περιορισμών στις εξαγωγές, μεταξύ άλλων και στις αποστολές σπάνιων γαιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξασφάλιση σταθερής πρόσβασης σε αυτά τα ορυκτά, που θεωρούνται κρίσιμα για την παραγωγή μίας πληθώρας αγαθών, από κινητά τηλέφωνα μέχρι μαχητικά αεροσκάφη, αποτελεί κεντρική επιδίωξη της Ουάσιγκτον.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο ζήτημα της Ταϊβάν. Το Πεκίνο ανησυχεί για τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς το αυτοδιοικούμενο νησί και ενδέχεται να πιέσει την κυβέρνηση Τραμπ να εκφράσει σαφή αντίθεση απέναντι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, σύμφωνα με εκτιμήσεις Κινέζων αναλυτών.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της και έχει δηλώσει πως αργά ή γρήγορα θα την επανεντάξει υπό τον έλεγχό της, ακόμη και με τη χρήση βίας αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση της Ταϊπέι απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή τη θέση, υποστηρίζοντας ότι η Ταϊβάν λειτουργεί στην πράξη ως ανεξάρτητο κράτος και δικαιούται μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση.

Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να προχωρήσουν στην υπογραφή σειράς συμφωνιών, που θα αφορούν από αγορές αγροτικών προϊόντων έως αεροσκάφη της Boeing. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προετοιμασίες, τον Τραμπ θα συνοδεύσει στην Κίνα και αμερικανική επιχειρηματική αποστολή, στην οποία θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Blackstone, Steve Schwarzman, και η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup, Jane Fraser.