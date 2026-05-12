Βρετανία: Εκτοξεύεται το κόστος δανεισμού σε υψηλά 2008 εν μέσω πολιτικής κρίσης

Σε υψηλά πολλών δεκαετιών εκτινάχθηκε σήμερα το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι αγορές αντιδρούν έντονα στις αυξανόμενες ανησυχίες για πολιτική αστάθεια και δημοσιονομικές προοπτικές στη χώρα, η οποία αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως.

Η απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 5,14% νωρίς το πρωί, παραμένοντας στη συνέχεια πάνω από το όριο του 5,1%, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας. Η πίεση στις αγορές έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς αυξάνονται οι φωνές αμφισβήτησης τόσο από βουλευτές όσο και από στελέχη της κυβέρνησης.

Παρά την πίεση, ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε σε μέλη του υπουργικού συμβουλίου ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, προκαλώντας εμμέσως όσους τον αμφισβητούν να ενεργοποιήσουν την επίσημη διαδικασία εσωκομματικής διεκδίκησης της ηγεσίας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αγορών, πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης του 10ετούς τίτλου από το 2008. Οι αποδόσεις υπερβαίνουν ακόμη και περιόδους έντονης αναταραχής, όπως το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, αλλά και την πολιτική κρίση του 2022 που ακολούθησε το λεγόμενο «μίνι προϋπολογισμό» της τότε πρωθυπουργού Λιζ Τρας, ο οποίος είχε οδηγήσει σε απότομη αναταραχή στις αγορές και τελικά στην πτώση της κυβέρνησής της.

Σε σύγκριση με την ευρωζώνη, το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει πλέον σαφώς υψηλότερο κόστος δανεισμού. Ενδεικτικά, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου κινείται σήμερα κάτω από το 3,8%, δηλαδή περίπου 1,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το βρετανικό αντίστοιχο.

Ακόμη πιο επιβαρυμένη είναι η εικόνα στο 30ετές ομόλογο, το οποίο επηρεάζεται εντονότερα από τις δημοσιονομικές προσδοκίες. Η απόδοσή του ξεπέρασε το 5,8% στις πρωινές συναλλαγές, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998, με μικρή υποχώρηση στη συνέχεια.

Η άνοδος του κόστους δανεισμού στη Βρετανία καταγράφεται σε μια ευρύτερα πιεσμένη ευρωπαϊκή συγκυρία, καθώς οι προϋπολογισμοί δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση που έχει πυροδοτήσει η σύρραξη στον Κόλπο. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις ανησυχίες για τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών, σε μια περίοδο που και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, έχουν πρόσφατα βρεθεί αντιμέτωπες με δημοσιονομικές δυσκολίες.

Ο Κιρ Στάρμερ είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός που αναλαμβάνει την ηγεσία της Βρετανίας μέσα σε επτά χρόνια, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη πολιτική ρευστότητα σε μία από τις παλαιότερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες.

Η τρέχουσα κρίση εντάθηκε μετά την απογοητευτική επίδοση των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Παρά τις διαβεβαιώσεις από το πρωθυπουργικό περιβάλλον ότι δεν τίθεται θέμα ηγεσίας, δύο κυβερνητικά στελέχη έχουν ήδη παραιτηθεί, ενώ περίπου 80 βουλευτές του κόμματος, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους στην παραμονή του στην πρωθυπουργία.

Οι αγορές, πέρα από την πολιτική αστάθεια, αξιολογούν και τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αλλαγής ηγεσίας. Εκτιμάται ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ενισχύσει την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για πιθανή χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και επιπλέον πίεση στα δημόσια οικονομικά της χώρας.