Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία
07:36 - 20 Μάι 2026

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία εξελίσσεται δύσκολα τόσο στο μέτωπο όσο και στον αέρα, χωρίς όμως να φαίνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να αλλάξει τους στόχους του. Τους τελευταίους μήνες, ο ουκρανικός στρατός έχει καταφέρει να επιβραδύνει σημαντικά την προέλαση της πολύ μεγαλύτερης ρωσικής δύναμης, αποκτώντας τακτικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα.

Η Ουκρανία έχει ενισχύσει ιδιαίτερα τις δυνατότητές της στα drones. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της πλήττουν ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού, αποθήκες, αντιαεροπορικά συστήματα και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, οι ρωσικές απώλειες πλέον ξεπερνούν τον αριθμό των νέων στρατολογήσεων, ενώ κάθε μέτρο ουκρανικού εδάφους κοστίζει ακριβά στον εισβολέα.

Παράλληλα, η δυσαρέσκεια αυξάνεται και μέσα στη Ρωσία. Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια και άλλες υποδομές, καθώς και οι περιορισμοί στο διαδίκτυο από τις ρωσικές αρχές, κάνουν τον πόλεμο να φαίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Μόνο σε μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε περισσότερα από 600 drones.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι είναι νωρίς για να θεωρηθεί πως ο πόλεμος έχει φτάσει σε καθοριστική καμπή. Παρότι η Ρωσία δυσκολεύεται, δεν πιέζεται ακόμη αρκετά ώστε να αναγκαστεί ο Πούτιν να αλλάξει πορεία. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή Φραντς-Στέφαν Γκάντι, η Ουκρανία βρίσκεται σε καλύτερη θέση απ’ ό,τι περίμεναν πολλοί, αλλά ο πόλεμος χαρακτηρίζεται από συνεχή προσαρμογή και η Ρωσία ίσως βρει νέους τρόπους αντίδρασης.

Οι ρωσικές προελάσεις φέτος είναι οι πιο αργές των τελευταίων δύο ετών, με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες απώλειες. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν βελτιώσει την άμυνά τους απέναντι στις ρωσικές τακτικές διείσδυσης, χρησιμοποιώντας drones και ειδικές ομάδες για να εντοπίζουν μικρές ομάδες στρατιωτών που περνούν τις γραμμές άμυνας.

Ταυτόχρονα, η Ουκρανία αναπτύσσει νέα συστήματα άμυνας απέναντι στα ρωσικά drones, συνδυάζοντας ραντάρ, ηλεκτρονικές παρεμβολές και ομάδες αναχαίτισης. Παρά την έλλειψη προσωπικού, η κατάσταση στο μέτωπο φαίνεται πλέον πιο ισορροπημένη σε σχέση με το 2025, όταν οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονταν σχεδόν παντού σε άμυνα.

Η Ρωσία επίσης αντιμετωπίζει δυσκολίες στρατολόγησης, καθώς οι απώλειες αντιστοιχούν σχεδόν στον αριθμό των νέων στρατιωτών. Παρ’ όλα αυτά, τα αυξημένα έσοδα από το πετρέλαιο βοηθούν τη Μόσχα να αντέχει οικονομικά το κόστος του πολέμου.

Παρά τις δυσκολίες και την κόπωση, οι περισσότεροι Ουκρανοί θεωρούν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν την αντίσταση μέχρι να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της χώρας τους. Στη Ρωσία, αν και αυξάνεται η αίσθηση ότι ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε βάλτο, ο Πούτιν εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί τελικά να υποταχθεί. Σύμφωνα με αναλυτές, αυτή η πεποίθηση καθιστά πιθανή τη συνέχιση του πολέμου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

