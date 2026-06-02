Γκουτέρες: Σφοδρή καταδίκη για τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση

Την έντονη καταδίκη του για το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας εξέφρασε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω του εκπροσώπου του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Όπως έγινε γνωστό, ο επικεφαλής του ΟΗΕ καταδίκασε «απερίφραστα» τη μεγάλης κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων στην Ουκρανία.

Σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ επανέλαβε ότι οι επιθέσεις που στοχεύουν αμάχους και πολιτικές υποδομές παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τις εμπλεκόμενες πλευρές να προχωρήσουν σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την προστασία του άμαχου πληθυσμού.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε τη σταθερή θέση του ΟΗΕ υπέρ της ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση των επιθέσεων επιβαρύνει περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση και αυξάνει το κόστος για τους πολίτες που βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου.