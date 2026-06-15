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«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent
Εμπορεύματα
13:31 - 15 Ιουν 2026

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σε χαμηλό τριών μηνών τη Δευτέρα (15/6), μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι έχει επιτευχθεί μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το φόντο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent καταγράφουν μείωση κατά 4,39 δολάρια ή 5,04%, στα 82,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate καταγράφει αντίστοιχα μεγάλη υποχώρηση κατά 4,62 δολάρια ή 5,41% στα 80,28 δολάρια ανά βαρέλι.

Όπως επισημαίνεται, και τα δύο συμβόλαια έφτασαν τη Δευτέρα στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Μαρτίου, μετά από πτώση άνω του 3% που είχαν σημειώσει την περασμένη Παρασκευή (12/6).

Στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης στην Ελβετία την ερχόμενη Παρασκευή (15/6), σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, η χώρα του οποίου έχει λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά «χωρίς διόδια» και ότι θα τερματιστεί επίσης ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Στο ίδιο φόντο, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr ανέφερε ότι το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις.

«Θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθει το πετρέλαιο στα προ κρίσης επίπεδα των 20 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που διέρχονται από αυτό το στρατηγικό σημείο. Οι εκτιμήσεις για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας κυμαίνονται από εβδομάδες έως μήνες», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα.

«Οι χρηματοοικονομικοί επενδυτές, επομένως, απλώς “δανείζονται” μελλοντική φυσική προσφορά, γεγονός που εξηγεί τη σημερινή μείωση των τιμών του πετρελαίου. Η αργή επανεκκίνηση ενδέχεται να οδηγήσει σε έλλειμμα προσφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026», συμπλήρωσε.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης με προσοχή το πόσο γρήγορα οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής μπορούν να επανεκκινήσουν την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου μετά τις ζημιές του πολέμου, καθώς και το αν περισσότερα πλοία θα εισέλθουν ξανά στην περιοχή.

«Η ζημιά που έχει ήδη προκληθεί δεν μπορεί να αντιστραφεί από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τυχόν φυσικές ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές, αλλά και την οικονομική πίεση που έχουν υποστεί οι χώρες που εισάγουν ενέργεια, οι οποίες αντιμετώπισαν υψηλό ενεργειακό κόστος για μήνες», δήλωσε η Πριγιάνκα Σαχτέβα, ανώτερη αναλύτρια αγορών στη Phillip Nova.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι μια ευρύτερη συμφωνία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια 60ήμερης εκεχειρίας.

Στον αντίποδα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός θα παραμείνει επ’ αόριστον σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, προκειμένου να προστατεύει τα σύνορα και τους ισραηλινούς οικισμούς. Η τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ένα ακόμη δύσκολο ζήτημα, θα εξεταστεί επίσης στις επόμενες συνομιλίες, σύμφωνα με πηγές που είχαν μιλήσει προηγουμένως στο Reuters.

Ο Ντέιβιντ Τζορμπενατζέ, επικεφαλής της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου στην ICIS, εκτιμά ότι θα υπάρξει «μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσα σε εβδομάδες από μια αξιόπιστη συμφωνία και ουσιαστική εμπορική ομαλοποίηση σε ορίζοντα τεσσάρων έως έξι μηνών».

«Η πλήρης επιστροφή στα προ-σύγκρουσης επίπεδα κυκλοφορίας είναι ρεαλιστικά υπόθεση του 2027, και μόνο αν η συμφωνία διατηρηθεί χωρίς επεισόδια και η παραγωγή ανακάμψει με ταχείς ρυθμούς», τόνισε στο ίδιο πλαίσιο.

Οι χώρες E4, στις οποίες περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, δήλωσαν την Κυριακή ότι είναι έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, εφόσον υπάρξουν βήματα προόδου στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σημαντική υποχώρηση στο φυσικό αέριο - Ισχυρά κέρδη στα μέταλλα

Στο ίδιο φόντο, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν μεγάλη πτώση το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά 6,27% στα 43,84 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 2,81% στα 4,357.50 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι σημειώνει κέρδη 4,04% στα 70,71 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,59% στα 6,4845 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,33% με την ισοτιμία στα 1,1605 δολάρια προς ευρώ, ενώ πτώση εμφανίζει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,16% με την ισοτιμία στα 1,3428 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,19% με την ισοτιμία στη 0,8644 λίρα ανά ευρώ.

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