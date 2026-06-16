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Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
11:34 - 16 Ιουν 2026

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή (19/6) στην Ελβετία, με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας, μετά την επίσημη ενεργοποίηση της ενδιάμεσης συμφωνίας που τίθεται σε ισχύ την ίδια ημέρα. Την ανακοίνωση έκανε την Τρίτη (16/6) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.        

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε παράλληλα ότι οποιαδήποτε ισραηλινή στρατιωτική ενέργεια στο Λίβανο ή η συνέχιση της παρουσίας ισραηλινών δυνάμεων σε λιβανικό έδαφος θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας που έχει συναφθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ λειτουργούν ως ένα ενιαίο μέτωπο», υποστήριξε ο Αραγτσί, τονίζοντας ότι η ευθύνη για την τήρηση των όρων της συμφωνίας βαραίνει και τις δύο πλευρές.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να διατηρήσει στρατιωτικές δυνάμεις στο Λίβανο για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο. Ωστόσο, τόσο οι διαμεσολαβητές όσο και η ιρανική πλευρά υποστηρίζουν ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν προβλέπει εκεχειρία στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι το μνημόνιο κατανόησης αφορά ουσιαστικά δύο στρατόπεδα: τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τη μία πλευρά και το Ιράν μαζί με τη Χεζμπολάχ από την άλλη.

Αναφερόμενος στην επόμενη φάση των επαφών με την Ουάσινγκτον, ο Αραγτσί διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες θα εξελιχθούν σε δύο διακριτά στάδια.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη φάση θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν το καθεστώς του Στενού του Ορμούζ, τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, καθώς και την ανοικοδόμηση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η δεύτερη φάση θα αφορά τα πυρηνικά ζητήματα και το καθεστώς των κυρώσεων, θέματα που, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό, αναμένεται να ρυθμιστούν στο πλαίσιο μιας τελικής και συνολικής συμφωνίας.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αραγτσί, ο αναλυτής Άλεξ Σιρς, μιλώντας στο Al Jazeera, εκτίμησε ότι η προειδοποίηση της Τεχεράνης σχετικά με την ισραηλινή παρουσία στο Λίβανο αποτελεί σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον πως φέρει την ευθύνη να ασκήσει την απαραίτητη πίεση στο Ισραήλ για την τήρηση των όρων της συμφωνίας.

Όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μέσα επιρροής απέναντι στο Ισραήλ, όπως η αναστολή στρατιωτικής ή πολιτικής στήριξης. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει δημόσια σε μια τέτοια κίνηση.

Ο ίδιος εκτίμησε πάντως ότι η αμερικανική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως η σημαντικότερη απειλή για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων είναι η συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο.

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