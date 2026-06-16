Τραμπ: Επαναφέρει το Ουκρανικό στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη στήριξή του προς την Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 που πραγματοποιείται στη Γαλλία. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική προσοχή φαίνεται να μετατοπίζεται από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη, καθώς η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η σύγκρουση με το Ιράν πλησιάζει προς το τέλος της.

Σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, ο Τραμπ είχε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόσο στο πλαίσιο των εργασιών της G7 όσο και σε ξεχωριστή διμερή επαφή, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε τον πόλεμο «τραγωδία» λόγω των τεράστιων ανθρώπινων απωλειών και από τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι «η Ρωσία πρέπει να κάνει συμφωνία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία συζητήθηκε η προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια κρίση που πίστευε πως θα μπορούσε να λυθεί σχετικά εύκολα, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η έντονη προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας δυσκολεύει σημαντικά την εξεύρεση λύσης.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι επαφές στη Σύνοδο είναι ουσιαστικές και επικεντρώνονται κυρίως στην ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας και στην άσκηση διπλωματικής πίεσης προς τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμο. «Η ειρήνη είναι αναγκαία», υπογράμμισε σε ανάρτησή του.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αξιοποιούν τη Σύνοδο της G7 για να εξασφαλίσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Κίεβο. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η Ευρώπη παρέχει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας προς την Ουκρανία και κάλεσε την Ουάσιγκτον να μην αποδυναμώσει τη στάση της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Παράλληλα, οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών επισήμαναν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη καλύψει μεγάλο μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας έως το 2027, ζητώντας από τους υπόλοιπους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για άμεση πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν περιορισμένες. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται σημαντικές εξελίξεις από τη συγκεκριμένη Σύνοδο, καθώς οι προηγούμενες προσπάθειες διαμεσολάβησης έχουν βαλτώσει κυρίως λόγω της διαφωνίας γύρω από τα ουκρανικά εδάφη που κατέχει η Ρωσία.

Παρά τις δυσκολίες, η νέα συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι θεωρείται σημαντική, καθώς έρχεται μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχαν στον Λευκό Οίκο νωρίτερα μέσα στο 2025. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι αν η αμερικανική ηγεσία θα μπορέσει να δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.