Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση του προγράμματος SAFE από την κυβέρνηση και για τη στάση της απέναντι στις εξελίξεις που αφορούν την Τουρκία και τη νέα ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική έθεσε ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αναφερόμενος στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE, ο Μιχάλης Κατρίνης κατήγγειλε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για το ελληνικό σχέδιο, ενώ οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από «δημοσιεύματα και διαρροές». Υπενθύμισε ότι από δημοσιεύματα έγινε γνωστό πως η κυβέρνηση ξεκίνησε με περίπου 30 προγράμματα και κατέληξε σε έξι, ενώ τρία από αυτά εμφανίζονταν να μην διαθέτουν εταίρους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προθεσμία της 30ής Μαΐου, η οποία αποτελούσε κρίσιμο ορόσημο του Κανονισμού SAFE για την ένταξη μονοεθνικών συμβάσεων. «Σήμερα δεν συζητάμε για προθέσεις. Συζητάμε για αποτελέσματα», τόνισε, ζητώντας να πληροφορηθεί η Βουλή αν βρέθηκαν τελικά εταίροι για τα συγκεκριμένα προγράμματα, αν παραμένουν επιλέξιμα και αν υπήρξε απώλεια χρηματοδότησης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα πληροφορήθηκε την υπογραφή δανειακής σύμβασης ύψους 787,6 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση «από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και όχι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Επισήμανε, ακόμη, ότι η Ευρώπη έχει ήδη περάσει στη συζήτηση για το SAFE II, τις επιχορηγήσεις, τα drones, τις anti-drone τεχνολογίες και τα νέα βιομηχανικά σχήματα, χωρίς η κυβέρνηση να έχει παρουσιάσει τις ελληνικές προτεραιότητες.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κάλεσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να τοποθετηθεί στις δηλώσεις του Αχμέτ Νταβούτογλου περί «κοινού Αιγαίου» και στις αναφορές του για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ενώ έθεσε και πάλι το ζήτημα της μεταφοράς κρίσιμης αμυντικής τεχνολογίας από τη Γαλλία προς την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Τουρκία επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση στα νέα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία, με τρόπο άμεσο ή έμμεσο, μέσω συνεργασιών με εταιρείες από κράτη μέλη της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε το ερώτημα ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε η συμμετοχή τρίτων χωρών να συνδέεται με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των σχέσεων καλής γειτονίας και της ασφάλειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.