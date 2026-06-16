Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι από τη G7 - Στο επίκεντρο άμυνα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε ικανοποιημένος σήμερα (16/6) από τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G7, στην οποία συμμετείχε κατόπιν πρόσκλησης, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τους ηγέτες των χωρών-μελών για τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες που συζητήθηκαν σχετικά με την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι βασικές προτεραιότητες παραμένουν η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας μέσω περισσότερων πυραύλων, η παροχή αδειών για την παραγωγή τους, η εφαρμογή προγράμματος στήριξης ενόψει του χειμώνα, καθώς και η αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επίσης τη σημασία της αμερικανικής συνδρομής στους συγκεκριμένους τομείς, επισημαίνοντας ότι η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Σε σχετική ανάρτησή του δημοσίευσε φωτογραφία από συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι συζήτησε με τους ηγέτες της G7 μια σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κυρώσεων και της πολιτικής πίεσης προς τη Μόσχα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παράκαμψη διεθνών περιορισμών.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτών των μέτρων. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, κατά προτίμηση σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά διαθέτουν τη δυνατότητα να αναλάβουν δράση και από μόνες τους.