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Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κεφαλαίου €19,99 εκατ. μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών
Ανακοινώσεις
10:22 - 17 Ιουν 2026

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κεφαλαίου €19,99 εκατ. μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοινώνεται από την εταιρία Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19/05/2026 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 19.986.816 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον από προηγούμενες χρήσεις, συγκεκριμένα από την χρήση 2018 4.000.000 ευρώ, από την χρήση 2019 9.000.000 ευρώ και από την χρήση 2020 6.986.816 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,98 Ευρώ σε 1,71 Ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 46.818.432 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,71 Ευρώ.

To Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Πρωτ. 4102312 03/06/2026 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Euronext Athens στις 16/06/2026 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 19/06/2026 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Euronext Athens με τη νέα ονομαστική αξία, 1,71 Ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στην Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Euronext Athens σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση της Euronext Athens.

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