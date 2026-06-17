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Νότια Αφρική: «Ένεση» $1 δισ. από την Τράπεζα των BRICS για ύδρευση, αποχέτευση και υποδομές
Ειδήσεις
11:51 - 17 Ιουν 2026

Νότια Αφρική: «Ένεση» $1 δισ. από την Τράπεζα των BRICS για ύδρευση, αποχέτευση και υποδομές

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εξασφάλισε η Νότια Αφρική από τη Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης (NDB), το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δημιούργησαν οι χώρες των BRICS, με στόχο την αναβάθμιση κρίσιμων αστικών υποδομών στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Business Day, τα κεφάλαια θα διοχετευθούν στα οκτώ μεγαλύτερα μητροπολιτικά δημοτικά διαμερίσματα της Νότιας Αφρικής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν τη βελτίωση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

Η χρηματοδότηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές δημοτικές αρχές της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στη λειτουργία τους. Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι αρκετοί δήμοι αδυνατούν να παρέχουν αποτελεσματικά βασικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων στις υποδομές και τη διοικητική τους λειτουργία.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το πρόβλημα υδροδότησης που καταγράφηκε το τελευταίο διάστημα σε μεγάλες αστικές περιοχές, όπως το Γιοχάνεσμπουργκ και η Πρετόρια, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές νερού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg.

Ο Ραμαφόσα έχει διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών στις δημοτικές υπηρεσίες, προωθώντας παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των υποδομών και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το νέο δάνειο από την Τράπεζα των BRICS θεωρείται σημαντική ώθηση για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων, καθώς αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση βασικών δικτύων κοινής ωφέλειας και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εκατομμυρίων πολιτών στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

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