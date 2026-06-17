Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Εκτενές ρεπορτάζ για τον νέο αμυντικό εταίρο που βρήκαν στο πρόσωπο της Ινδίας, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αρμενία φιλοξενεί η γερμανική εφημερίδα Berliner Zeitung.

Το δημοσίευμα, το οποίο αναμεταδίδει η DW, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η εμβάθυνση της εμπλοκής της Ινδίας στη νοτιοανατολική περιφέρεια της Ευρώπης δεν περιορίζεται στον Καύκασο. Λιγότερο από μια εβδομάδα νωρίτερα, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ταξίδεψε στο Νέο Δελχί για να αναβαθμίσει τις σχέσεις Ινδίας-Κύπρου σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση, υποστηριζόμενη από έναν πενταετή αμυντικό οδικό χάρτη που περιλαμβάνει κοινές ναυτικές επιχειρήσεις και την πιθανή απόκτηση υπερηχητικών πυραύλων BrahMos. Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2025, το Ινδικό Ναυτικό πραγματοποίησε την πρώτη διμερή άσκηση με το Ελληνικό Ναυτικό στη Σαλαμίνα».

Το γερμανικό μέσο επισημαίνει ότι «αυτά τα τρία γεγονότα υποδεικνύουν ένα συνεκτικό στρατηγικό μοτίβο. Η Ινδία σφυρηλατεί αμυντικές συνεργασίες με χώρες που μοιράζονται μια συγκεκριμένη ανησυχία για την ασφάλεια: την ολοένα πιο επιθετική περιφερειακή και παγκόσμια επέκταση της Τουρκίας.

Κοινή ιστορία τουρκικού αποικισμού

Η Αρμενία, η Ελλάδα και η Κύπρος μοιράζονται μια ιστορία τουρκικού αποικισμού στο παρελθόν και κοινές ανησυχίες για τον τουρκικό επεκτατισμό στο εγγύς μέλλον. Και οι τρεις χώρες έχουν εντείνει τη στρατηγική και στρατιωτική τους συνεργασία με την Ινδία τον τελευταίο χρόνο.

Η Αρμενία είναι το κεφάλαιο με τις περισσότερες στρατιωτικές συνέπειες και τη λιγότερη δημοσιότητα στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Η στρατηγική κατάσταση της Αρμενίας μετά το 2023 ήταν μια περίοδος έντονης έκθεσης. Η χώρα χρειαζόταν όπλα γρήγορα και σε μεγάλες ποσότητες, από προμηθευτές χωρίς πολιτικούς όρους που απαιτούσαν ουδετερότητα στις συγκρούσεις που είχαν αρχικά εκθέσει την ευαλωτότητά της. Η Ινδία εκπλήρωσε αυτές τις απαιτήσεις με τρόπο που οι Ευρωπαίοι προμηθευτές δομικά δεν μπορούσαν.

Το δεύτερο σημείο εστίασης είναι η Ελλάδα, και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται άβολη για το ΝΑΤΟ. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Ινδία διεξήγαγε την πρώτη της διμερή ναυτική άσκηση με το Ελληνικό Ναυτικό στον κόλπο της Σαλαμίνας, μια τοποθεσία βαθιάς ιστορικής σημασίας.

Το τρίτο κομβικό σημείο, η Κύπρος, έχει υποστεί τον πιο δραματικό μετασχηματισμό τους τελευταίους μήνες. Κράτος-μέλος της ΕΕ, του οποίου το βόρειο τμήμα βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή από το 1974, επιδιώκει τώρα να αποκτήσει υπερηχητικούς πυραύλους BrahMos, μια ινδο-ρωσική κοινοπραξία, στο πλαίσιο ενός αμυντικού πακέτου περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την άμυνα θα μπορούσε, επομένως, να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια ενός ρωσο-ινδικού υπερηχητικού συστήματος πυραύλων κρουζ για χρήση σε έδαφος της ΕΕ έναντι πιθανής στρατιωτικής απειλής από ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Ένα ασυνήθιστα περίπλοκο δίλημμα, ακόμα και για τα πρότυπα της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών».

ΕΕ-Τουρκία: Αναποτελεσματική πράξη εξισορρόπησης

Το δημοσίευμα σχολιάζει ότι «για την ΕΕ, οι δραστηριότητες της Ινδίας στη νοτιοανατολική πτέρυγά της θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως αφύπνιση σχετικά με τη δική της στρατηγική τοποθέτηση. Για πέντε δεκαετίες, η Ευρώπη προσπαθούσε να διαχειριστεί την Τουρκία μέσω θεσμικής ολοκλήρωσης και πολιτικής ασάφειας, υποθέτοντας ότι τα τουρκικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα θα μπορούσαν τελικά να συμφιλιωθούν μέσω υπομονής και χρημάτων.

Παρά την αυξανόμενη επιθετικότητα της Άγκυρας, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο συνεχίζουν να προσπαθούν να διατηρήσουν μια ισορροπία και να βλέπουν τη σχέση με την Τουρκία κυρίως μέσα από ένα οικονομικό πρίσμα».

«Η Ινδία ακολουθεί μια σημαντικά λιγότερο συγκρατημένη πορεία απέναντι στην Τουρκία από ό,τι πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Η Ευρώπη, επομένως, οφείλει να εξετάσει πιο προσεκτικά τα στρατηγικά κίνητρα πίσω από αυτό το δίκτυο νέων συνεργασιών» καταλήγει το ρεπορτάζ.