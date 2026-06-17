ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη
Ειδήσεις
13:18 - 17 Ιουν 2026

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εκτενές ρεπορτάζ για τον νέο αμυντικό εταίρο που βρήκαν στο πρόσωπο της Ινδίας, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αρμενία φιλοξενεί η γερμανική εφημερίδα Berliner Zeitung.

Το δημοσίευμα, το οποίο αναμεταδίδει η DW, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η εμβάθυνση της εμπλοκής της Ινδίας στη νοτιοανατολική περιφέρεια της Ευρώπης δεν περιορίζεται στον Καύκασο. Λιγότερο από μια εβδομάδα νωρίτερα, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ταξίδεψε στο Νέο Δελχί για να αναβαθμίσει τις σχέσεις Ινδίας-Κύπρου σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση, υποστηριζόμενη από έναν πενταετή αμυντικό οδικό χάρτη που περιλαμβάνει κοινές ναυτικές επιχειρήσεις και την πιθανή απόκτηση υπερηχητικών πυραύλων BrahMos. Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2025, το Ινδικό Ναυτικό πραγματοποίησε την πρώτη διμερή άσκηση με το Ελληνικό Ναυτικό στη Σαλαμίνα».

Το γερμανικό μέσο επισημαίνει ότι «αυτά τα τρία γεγονότα υποδεικνύουν ένα συνεκτικό στρατηγικό μοτίβο. Η Ινδία σφυρηλατεί αμυντικές συνεργασίες με χώρες που μοιράζονται μια συγκεκριμένη ανησυχία για την ασφάλεια: την ολοένα πιο επιθετική περιφερειακή και παγκόσμια επέκταση της Τουρκίας.

Κοινή ιστορία τουρκικού αποικισμού

Η Αρμενία, η Ελλάδα και η Κύπρος μοιράζονται μια ιστορία τουρκικού αποικισμού στο παρελθόν και κοινές ανησυχίες για τον τουρκικό επεκτατισμό στο εγγύς μέλλον. Και οι τρεις χώρες έχουν εντείνει τη στρατηγική και στρατιωτική τους συνεργασία με την Ινδία τον τελευταίο χρόνο.

Η Αρμενία είναι το κεφάλαιο με τις περισσότερες στρατιωτικές συνέπειες και τη λιγότερη δημοσιότητα στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Η στρατηγική κατάσταση της Αρμενίας μετά το 2023 ήταν μια περίοδος έντονης έκθεσης. Η χώρα χρειαζόταν όπλα γρήγορα και σε μεγάλες ποσότητες, από προμηθευτές χωρίς πολιτικούς όρους που απαιτούσαν ουδετερότητα στις συγκρούσεις που είχαν αρχικά εκθέσει την ευαλωτότητά της. Η Ινδία εκπλήρωσε αυτές τις απαιτήσεις με τρόπο που οι Ευρωπαίοι προμηθευτές δομικά δεν μπορούσαν.

Το δεύτερο σημείο εστίασης είναι η Ελλάδα, και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται άβολη για το ΝΑΤΟ. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Ινδία διεξήγαγε την πρώτη της διμερή ναυτική άσκηση με το Ελληνικό Ναυτικό στον κόλπο της Σαλαμίνας, μια τοποθεσία βαθιάς ιστορικής σημασίας.

Το τρίτο κομβικό σημείο, η Κύπρος, έχει υποστεί τον πιο δραματικό μετασχηματισμό τους τελευταίους μήνες. Κράτος-μέλος της ΕΕ, του οποίου το βόρειο τμήμα βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή από το 1974, επιδιώκει τώρα να αποκτήσει υπερηχητικούς πυραύλους BrahMos, μια ινδο-ρωσική κοινοπραξία, στο πλαίσιο ενός αμυντικού πακέτου περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την άμυνα θα μπορούσε, επομένως, να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια ενός ρωσο-ινδικού υπερηχητικού συστήματος πυραύλων κρουζ για χρήση σε έδαφος της ΕΕ έναντι πιθανής στρατιωτικής απειλής από ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Ένα ασυνήθιστα περίπλοκο δίλημμα, ακόμα και για τα πρότυπα της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών».

ΕΕ-Τουρκία: Αναποτελεσματική πράξη εξισορρόπησης

Το δημοσίευμα σχολιάζει ότι «για την ΕΕ, οι δραστηριότητες της Ινδίας στη νοτιοανατολική πτέρυγά της θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως αφύπνιση σχετικά με τη δική της στρατηγική τοποθέτηση. Για πέντε δεκαετίες, η Ευρώπη προσπαθούσε να διαχειριστεί την Τουρκία μέσω θεσμικής ολοκλήρωσης και πολιτικής ασάφειας, υποθέτοντας ότι τα τουρκικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα θα μπορούσαν τελικά να συμφιλιωθούν μέσω υπομονής και χρημάτων.

Παρά την αυξανόμενη επιθετικότητα της Άγκυρας, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο συνεχίζουν να προσπαθούν να διατηρήσουν μια ισορροπία και να βλέπουν τη σχέση με την Τουρκία κυρίως μέσα από ένα οικονομικό πρίσμα».

«Η Ινδία ακολουθεί μια σημαντικά λιγότερο συγκρατημένη πορεία απέναντι στην Τουρκία από ό,τι πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Η Ευρώπη, επομένως, οφείλει να εξετάσει πιο προσεκτικά τα στρατηγικά κίνητρα πίσω από αυτό το δίκτυο νέων συνεργασιών» καταλήγει το ρεπορτάζ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ
Οικονομία

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025
Οικονομία

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ
Οικονομία

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Η Ελλάδα εξετάζει συμμετοχή σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Η Ελλάδα εξετάζει συμμετοχή σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ

Ελλάδα: Η βραχυχρόνια μίσθωση «ανεβάζει στροφές» με λιγότερα καταλύματα, αλλά υψηλότερα έσοδα
Ακίνητα

Ελλάδα: Η βραχυχρόνια μίσθωση «ανεβάζει στροφές» με λιγότερα καταλύματα, αλλά υψηλότερα έσοδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 14:25

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ

Νομίσματα
17/06/2026 - 14:23

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:10

Τραμπ: Αν δεν μου αρέσει η συμφωνία με το Ιράν, θα ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς

Πολιτική
17/06/2026 - 13:57

Χρηστίδης: Η υπερεργασία έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα για τη χώρα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/06/2026 - 13:54

Bloomberg: Έκρηξη εκδόσεων ομολόγων στον αεροπορικό κλάδο – Το «ντεμπούτο» του ΔΑΑ

Ακίνητα
17/06/2026 - 13:47

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 13:41

Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος

Οικονομία
17/06/2026 - 13:40

ΤτΕ: Έλλειμμα 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο

Ναυτιλία
17/06/2026 - 13:35

Ελληνικά προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και αυθεντική εμπειρία επιβατών στο επίκεντρο της Celestyal

Οικονομία
17/06/2026 - 13:23

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Εργασιακά
17/06/2026 - 13:23

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

Οικονομία
17/06/2026 - 13:21

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
17/06/2026 - 13:18

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
17/06/2026 - 13:17

Μαρκόπουλος: Ενισχύσεις €560 εκατ. για συνταξιούχους – «Fake news» η αποτυχία του εξωδικαστικού

Οικονομία
17/06/2026 - 13:07

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/06/2026 - 13:07

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

Πολιτική
17/06/2026 - 12:56

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:51

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Οικονομία
17/06/2026 - 12:43

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

Οικονομία
17/06/2026 - 12:33

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:25

Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία: Έως και 140,6% άνοδος στις εισπράξεις

Πολιτική
17/06/2026 - 12:23

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πού κατέληξαν πάνω από €300 εκατ. δημόσιου χρήματος για τα ΕΛΤΑ;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 12:23

Allwyn: Απογειώνει την εμπειρία του Release Athens Festival – Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις* για Moby και Megadeth στο allwyn.gr

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 12:19

ΕΛΤΟΝ: «Πράσινο φως» για διανομή μερίσματος €0,065 ανά μετοχή

Ναυτιλία
17/06/2026 - 12:16

Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 12:13

Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/06/2026 - 12:04

Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Λανθασμένη η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα ορυκτά καύσιμα

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 12:01

IEA: Έρχεται πετρελαϊκή πλημμυρίδα το 2027 – Κίνδυνος υπερπροσφοράς μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Πολιτική
17/06/2026 - 11:59

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ