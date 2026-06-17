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Τραμπ: Αν δεν μου αρέσει η συμφωνία με το Ιράν, θα ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς
Ειδήσεις
14:10 - 17 Ιουν 2026

Τραμπ: Αν δεν μου αρέσει η συμφωνία με το Ιράν, θα ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (17/6), στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εάν δεν μείνει ικανοποιημένος από την υπό διαμόρφωση συμφωνία.

Όπως ανέφερε, η προτεινόμενη συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί σε τελετή υπογραφής στη Γενεύη την Παρασκευή, «δεν είναι ακόμη οριστική».

«Πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης και, αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Οι ηγέτες των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) — ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Ιταλία και Ιαπωνία — συμμετέχουν στη σύνοδο που πραγματοποιείται σε αλπική πόλη, με την παρουσία επίσης εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/06/2026 - 14:18
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