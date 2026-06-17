Bloomberg: Έκρηξη εκδόσεων ομολόγων στον αεροπορικό κλάδο – Το «ντεμπούτο» του ΔΑΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα νέο κύμα εκδόσεων ομολόγων στον αεροπορικό κλάδο, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες και διαχειριστές αεροδρομίων στρέφονται στις αγορές για την άντληση κεφαλαίων, όπως σημειώνει σε σημερινό του δημοσίευμα το Bloomberg. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), καθώς και η TAP Air Portugal.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο κλάδος επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν επηρεάσει το κόστος και τη σταθερότητα της αγοράς.

Ντεμπούτο του ΔΑΑ στην αγορά ομολόγων

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προχωρά για πρώτη φορά στην έκδοση ομολόγων, επιχειρώντας την είσοδό του στις διεθνείς αγορές χρέους με έκδοση senior ομολογιών λήξης το 2033.

Οι αρχικές συζητήσεις για το επιτόκιο της έκδοσης τοποθετούνται στις 135 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα χρηματοδοτήσεων του κλάδου, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους και να διασφαλίσουν κεφάλαια για μελλοντικές ανάγκες.

TAP Air Portugal: Έκδοση junk-rated ομολόγου 300 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, η TAP Air Portugal προετοιμάζει επαφές με επενδυτές (investor calls) την Τετάρτη και την Πέμπτη για την έκδοση πενταετούς ομολόγου υψηλού κινδύνου (junk-rated) ύψους 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δεύτερη πηγή που επικαλείται το πρακτορείο.

Την ίδια ώρα, η πορτογαλική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης, επιδιώκοντας την πώληση ποσοστού 49,9% της TAP. Από αυτό, το 5% προβλέπεται να διατεθεί στους εργαζομένους, ενώ το υπόλοιπο ενδέχεται να περάσει είτε στην Air France–KLM είτε στη Deutsche Lufthansa AG. Ωστόσο, η διαδικασία εγκρίσεων εκτιμάται ότι μπορεί να καθυστερήσει έως και έναν χρόνο.

Ρεκόρ εκδόσεων στον κλάδο

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι διαχειριστές αεροδρομίων έχουν αντλήσει από τις αρχές του έτους ποσά-ρεκόρ από τις αγορές, με τις συνολικές εκδόσεις να ξεπερνούν τα 10,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πρώτου εξαμήνου από τις αρχές του 2021, όταν οι εταιρείες είχαν καταφύγει μαζικά στις αγορές χρέους προκειμένου να στηρίξουν τη λειτουργία τους εν μέσω των lockdown της πανδημίας του κορωνοϊού.

Γεωπολιτικές εξελίξεις και αγορά ενέργειας

Οι αεροπορικές εταιρείες εμφανίζονται ενισχυμένες μετά την ανακοίνωση πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εξέλιξη που οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Παράλληλα, ο δείκτης Stoxx 600 Travel & Leisure ενισχύθηκε πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις στον εφοδιασμό αεροπορικών καυσίμων ενόψει της θερινής περιόδου έχουν υποχωρήσει, καθώς τα διυλιστήρια σε ΗΠΑ και Ευρώπη καταγράφουν ιστορικά υψηλή παραγωγή καυσίμων, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.