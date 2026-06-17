Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Σε εφαρμογή τίθεται στη Γαλλία ένα νέο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών από μέλη της κυβέρνησης και ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έδωσε εντολή, μέσω σχετικής εγκυκλίου, για τη διενέργεια αιφνιδιαστικών και υποχρεωτικών ελέγχων με τεστ σάλιου.

Το μέτρο δεν αφορά μόνο τους υπουργούς, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ανώτερων κρατικών λειτουργών, μεταξύ των οποίων επίτροποι, γενικοί γραμματείς, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών, πρέσβεις, γενικοί πρόξενοι, νομάρχες, ανώτερα στελέχη της αστυνομίας που υπηρετούν στην κεντρική διοίκηση, καθώς και πρυτάνεις ακαδημιών.

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι κάθε υπουργείο θα πρέπει να καθορίσει τις κατηγορίες θέσεων που θα υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους και να καταθέσει σχετικό σχέδιο δράσης έως τις 26 Ιουνίου. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής του μέτρου.

Στο κείμενο της εγκυκλίου επισημαίνεται ότι η χρήση ναρκωτικών από κρατικούς αξιωματούχους, ακόμη και σε ιδιωτικό πλαίσιο, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι τέτοιες συμπεριφορές ενδέχεται να αποτελέσουν πεδίο εκμετάλλευσης από ομάδες πίεσης, εγκληματικά δίκτυα ή άλλους παράγοντες που επιδιώκουν να επηρεάσουν κρατικούς λειτουργούς.

Η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πολιτεία δεν μπορεί να εφαρμόζει πολιτικές κατά της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών χωρίς να επιβάλλει αντίστοιχα υψηλά πρότυπα και στους δικούς της θεσμούς. Όπως αναφέρεται, το γραφείο του πρωθυπουργού έχει ήδη προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, προβλέπεται η αξιολόγηση της υπόθεσης από τους αρμόδιους προϊσταμένους, με δυνατότητα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα παραπομπής σε δομές θεραπείας και υποστήριξης.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από συγκεκριμένες εγγυήσεις για τους ελεγχόμενους, όπως το δικαίωμα σε επανέλεγχο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η προηγούμενη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.