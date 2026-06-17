Καλαφάτης: Στηρίζουμε το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ενισχύουμε τις ερευνητικές του υποδομές

Περιφερειακές αρχές, ερευνητικές υποδομές και αναπτυξιακούς φορείς της Πάτρας επισκέφθηκε σήμερα (17/6) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης.

«Είχαμε μια πολύ ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση σήμερα εδώ στο ΙΝ.ΒΙ.Σ. με στόχο πως μπορούμε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας, πως θ΄ αναβαθμίσουμε ερευνητικές υποδομές και θα ενισχύσουμε πιο αποτελεσματικά την επιστημονική έρευνα και πως μπορούμε να διασυνδέσουμε τους τοπικούς stakeholders ώστε συνομιλούν μεταξύ τους και να κάνουν πιο παραγωγική τη σημαντική αυτή δραστηριότητα που διεξάγεται στην Πάτρα. Μια περιοχή που διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικές υποδομές και ιδιαίτερα έντονη οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα για να καταστεί περιφερειακός κόμβος καινοτομίας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Βασικός μας στόχος είναι κυρίως, πως θα μπορέσουμε να διασυνδέσουμε όλο αυτό το επιστημονικό και ερευνητικό οικοσύστημα με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας ώστε να συμβάλλουμε πιο αποτελεσματικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, τη μείωση ανισοτήτων, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του κάθε πολίτη. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής που χάραξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υλοποιούμε με τις οδηγίες του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, εργαζόμαστε με σχέδιο ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να μετατρέπονται σε καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και συμβάλλουν στην ευημερία των πολιτών», επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» το οποίο λειτουργεί στην Πάτρα υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο ο κ. Καλαφάτης εξήρε το έργο που επιτελείται από το Ινστιτούτο καθώς και το ερευνητικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον του στην παροχή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και σχετικών υπηρεσιών για βιομηχανικές διεργασίες και επιχειρησιακά περιβάλλοντα, ενδυναμώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Αμέσως μετά ο κ. Καλαφάτης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.), στο Πλατάνι Πατρών, ένα από τα 10 Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) το οποίο εποπτεύεται επίσης από την Γ.Γ.Ε.Κ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τον Υφυπουργό υποδέχθηκαν και ενημέρωσαν ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, Δρ. Θεόφιλος Ιωαννίδης, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου καθώς και το ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου. Ο κ. Ιωαννίδης εστίασε στις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες αιχμής, στις νέες εταιρείες-τεχνοβλαστούς (spin-offs) που έχουν δημιουργηθεί από το Ινστιτούτο καθώς και στα ερευνητικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη δίνοντας έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζει το ΙΕΧΜΗ στην ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και της καινοτομίας στη Δυτική Ελλάδα.

«To ITE έχει αναγνωρισθεί επανειλημμένα ως ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη για την πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα αιχμής που διεξάγει συμβάλλοντας στην τεχνολογική καινοτομία, στην εξειδικευμένη εκπαίδευση ερευνητών και στην ενδυνάμωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας μας”, επισήμανε ο κ. Καλαφάτης εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο των επιτευγμάτων του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής. “Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών του Ινστιτούτου ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις της εποχής όπως η πράσινη ενέργεια, η βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη και η ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών. Γι΄αυτό η στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γ.Γ.Ε.Κ. είναι δεδομένη και διαρκής», υπογράμμισε ο Υφυπουργός. Αμέσως μετά ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του υπό ανέγερση νέου κτιρίου, όπου ο κ. Καλαφάτης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την εξέλιξη των εργασιών.

Το πρωί ο Σταύρος Καλαφάτης μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαο Παπαιωάννου και Βουλευτές του νομού, επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν στην ενίσχυση του Περιφερειακού Οικοσυστήματος Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.

Στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε. τον οποίο επισκέφθηκαν αμέσως μετά ο Υφυπουργός Ανάπτυξης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Παναγιώτη Γ. Αναστασόπουλο και μέλη του Δ.Σ. Σε δηλώσεις του τόνισε: «Σ΄έναν κόσμο που διαμορφώνεται μ΄έναν εντελώς διαφορετικό και πολύ γρήγορο τρόπο όπου οι νέες τεχνολογίες, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ρομποτική, η κβαντική υπολογιστική διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον, όλοι οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε. Το λιμάνι αφορά έναν πόλο ανάπτυξης μοναδικό για την Πάτρα και για την ευρύτερη περιοχή. Και μέσα από τη στήριξη των νέων τεχνολογιών και του σχεδιασμού που υπάρχει για την επόμενη μέρα, είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη όλης της περιοχής».