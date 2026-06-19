Περίπου 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό των χωρών τους για περιβαλλοντικούς λόγους το 2025

Σημαντική αύξηση κατέγραψε το 2025 ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μετακινηθούν εντός των χωρών τους εξαιτίας φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace.

Πιο αναλυτικά, η έρευνα δείχνει ότι το 2025 περίπου 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό των χωρών τους λόγω περιβαλλοντικών αιτιών, έναντι 9,9 εκατομμυρίων το 2024. Τα στοιχεία προέρχονται από το Κέντρο Παρακολούθησης Εσωτερικού Εκτοπισμού (IDMC).

Στη μελέτη, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα (19/6), επισημαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τόσο τη συχνότητα όσο και τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι χώρες και οι κοινωνίες του λεγόμενου παγκόσμιου Νότου υφίστανται δυσανάλογα μεγάλο βάρος από τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων.

Οι συντάκτες της έκθεσης υπογραμμίζουν επίσης ότι οι ένοπλες συγκρούσεις και η βία, που αποτελούν μία ακόμη βασική αιτία εσωτερικού εκτοπισμού, βρίσκονται σήμερα στα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής χρηματοδότηση για ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή συνεργασία μειώθηκε αισθητά. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος προϋπολογισμός για τους συγκεκριμένους σκοπούς το 2025 ήταν μειωμένος κατά περίπου 25%, ή κατά 175 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, περίπου 82,2 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν το 2025 μακριά από τις κατοικίες τους, έναντι 83,5 εκατομμυρίων το 2024.

Η περίπτωση του Αφγανιστάν

Η μελέτη παρουσιάζει το Αφγανιστάν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των πολλαπλών και αλληλένδετων παραγόντων που οδηγούν σε εκτοπισμούς πληθυσμών. Όπως αναφέρεται, η τήξη των παγετώνων των Ιμαλαΐων απειλεί τα αποθέματα πόσιμου νερού και τα υδάτινα αποθέματα που χρησιμοποιούνται για άρδευση. Την ίδια στιγμή, η χώρα έχει βιώσει περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας, οι οποίες συχνά ακολουθούνται από αιφνίδιες και καταστροφικές πλημμύρες, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις περιοχές όπου ζουν.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Καμπούλ ενδέχεται να εξελιχθεί στο άμεσο μέλλον στην πρώτη μεγαλούπολη του κόσμου που θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πλήρη έλλειψη πόσιμου νερού, επαναλαμβάνοντας προειδοποιήσεις που έχουν διατυπώσει και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το Αφγανιστάν συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, η χώρα βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με ισχυρούς σεισμούς, οι οποίοι επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Στους παράγοντες που εντείνουν την ευαλωτότητα της χώρας περιλαμβάνονται επίσης οι συνέπειες δεκαετιών πολέμου, η πολιτική αστάθεια και οι οικονομικές δυσκολίες, ιδιαίτερα μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

«Την ώρα που εκατομμύρια οικογένειες στον παγκόσμιο Νότο χάνουν τα σπίτια και τα μέσα διαβίωσής τους λόγω της κλιματικής κρίσης, οι πλούσιες χώρες μειώνουν τους πόρους που διαθέτουν για διεθνή βοήθεια», δήλωσε ο ειδικός της Greenpeace Γερμανίας, Φαουάντ Ντουράνι.

Ο ίδιος κάλεσε τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες να επιταχύνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να αυξήσουν τις επενδύσεις που θα επιτρέψουν στις πιο ευάλωτες χώρες να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.