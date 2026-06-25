Ο «παγκόσμιος πόλεμος» της Τεχνητής Νοημοσύνης: Υπό πίεση η αμερικανική πρωτοκαθεδρία

Η κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχνητή Νοημοσύνη εξακολουθεί να είναι πραγματικότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με ολοένα και περισσότερες ενδείξεις από τον χώρο της τεχνολογίας, της ασφάλειας και των διεθνών σχέσεων, το προβάδισμα αυτό συρρικνώνεται με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι ανέμεναν ακόμη και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Axios, η πιο ηχηρή προειδοποίηση ήρθε αυτή την εβδομάδα από τη συμμαχία πληροφοριών Five Eyes — το δίκτυο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Οι υπηρεσίες των πέντε χωρών προειδοποίησαν ότι τα πλέον προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης πλησιάζουν σε επίπεδα ικανότητας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις σε κυβερνήσεις, κρίσιμες υποδομές και επιχειρήσεις. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με την αξιολόγησή τους, είναι ότι το σχετικό χρονοδιάγραμμα δεν μετριέται πλέον σε χρόνια αλλά σε μήνες.

Η άνοδος των ανταγωνιστών

Η προειδοποίηση συνδέεται άμεσα με την εντυπωσιακή πρόοδο που καταγράφουν ανταγωνιστές των ΗΠΑ στην Ασία. Παρά τις διαβεβαιώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Αμερική εξακολουθεί να προηγείται «κατά πολύ» της Κίνας στον τομέα της AI, η πραγματικότητα φαίνεται πιο σύνθετη. Νέοι παίκτες αναπτύσσουν τεχνολογίες που προσεγγίζουν τις δυνατότητες των κορυφαίων αμερικανικών μοντέλων, συχνά με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η περίπτωση της ιαπωνικής Sakana AI, η οποία παρουσίασε το σύστημα Fugu Ultra. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το νέο εργαλείο μπορεί να επιτυγχάνει επιδόσεις επιπέδου «frontier AI» συνδυάζοντας δημόσια διαθέσιμα μοντέλα και τεχνολογίες. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να παρακάμψει τους περιορισμούς εξαγωγών και πρόσβασης που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πιο προηγμένα συστήματα.

Η Κίνα αμφισβητεί την πρωτιά των τεχνολογικών κολοσσών

Την ίδια στιγμή, η Κίνα συνεχίζει να μειώνει την απόσταση από τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Η εταιρεία Anthropic έχει κατηγορήσει κινεζικές εταιρείες όπως οι DeepSeek, Minimax και Moonshot ότι αξιοποίησαν τεχνικές «απόσταξης» (distillation), χρησιμοποιώντας τεράστιο όγκο αλληλεπιδράσεων με αμερικανικά μοντέλα για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των δικών τους συστημάτων. Οι κατηγορίες αυτές αναδεικνύουν μια νέα μορφή τεχνολογικού ανταγωνισμού, όπου η πρόσβαση στη γνώση και τα δεδομένα μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την ίδια την έρευνα.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος των κινεζικών μοντέλων ανοικτού κώδικα. Το GLM-5.2 της Z.ai συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα πιο ανταγωνιστικά συστήματα παγκοσμίως. Σύμφωνα με ανεξάρτητες αξιολογήσεις, το μοντέλο προσεγγίζει τις επιδόσεις των κορυφαίων αμερικανικών λύσεων, ενώ λειτουργεί με κόστος που αντιστοιχεί σε μόλις ένα κλάσμα εκείνου των δυτικών ανταγωνιστών του. Στον τομέα του προγραμματισμού, μάλιστα, θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά.

Η Ευρώπη βγαίνει στην αγορά – Το αμερικανικό αυτογκόλ

Παράλληλα, η Ευρώπη επιδιώκει να αποκτήσει δικό της ρόλο στην παγκόσμια κούρσα. Η ιταλική εταιρεία Domyn ανακοίνωσε το έργο Europa, ένα προηγμένο μοντέλο ανοικτού κώδικα που σχεδιάζεται ώστε να υποστηρίζει και τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνεργασία με την Nvidia, η εταιρεία προχώρησε επίσης στη δημιουργία του Colosseum, το οποίο παρουσιάζεται ως ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

Η ειρωνεία για την Ουάσιγκτον είναι ότι οι ίδιες οι προσπάθειες προστασίας της τεχνολογικής υπεροχής της ενδέχεται να επιταχύνουν τη διάβρωσή της. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων μοντέλων και οι αυξημένοι κυβερνητικοί έλεγχοι ωθούν ανταγωνιστές να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές ανάπτυξης. Παράλληλα, αμερικανικές εταιρείες εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικές στο να δημοσιοποιούν τα ισχυρότερα συστήματά τους, φοβούμενες νέες ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να κατέχουν την πρωτοπορία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όμως η απόσταση που τις χώριζε από τον υπόλοιπο κόσμο μειώνεται ραγδαία. Σε μια εποχή όπου οι πιο προηγμένες δυνατότητες γίνονται ολοένα πιο προσβάσιμες και δύσκολα ελέγχονται, η μάχη για την τεχνολογική υπεροχή εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές αναμετρήσεις της δεκαετίας.