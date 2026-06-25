ΚΕΠΕ: Σε ιστορικό υψηλό ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης τον Μάρτιο

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) καταγράφει συγκρατημένα αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ) κινήθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό τον Μάρτιο του 2026. Παρά τις αυξομειώσεις που σημειώθηκαν κατά το τελευταίο πεντάμηνο και το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, οι ενδείξεις παραπέμπουν σε βελτίωση των οικονομικών συνθηκών το προσεχές διάστημα, με το ΚΕΠΕ να επισημαίνει ωστόσο ότι οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας.

Αναλυτικά: Σύμφωνα με τις πρόσφατες παρατηρήσεις για την περίοδο Νοεμβρίου 2025-Μαρτίου 2026,2 η εξέλιξη του ΣΔΠ χαρακτηρίστηκε από αυξομειώσεις, παρουσιάζοντας μια ενδιάμεση μεταβλητότητα. Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2026 κατέγραψε νέο ανώτατο επίπεδο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης, επιβεβαιώνοντας τη συνολικά ανοδική τάση που παρατηρείται. Ως αποτέλεσμα, η πορεία του ΣΔΠ φαίνεται να σηματοδοτεί ευνοϊκές προσδοκίες και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για επερχόμενη βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και, κυρίως, τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επιμένουν. Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία καθίσταται, στην τρέχουσα εύθραυστη διεθνή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.