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Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ειδήσεις
14:34 - 27 Ιουν 2026

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (27/6) στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές ή κρίσιμες υποδομές της περιοχής. Ωστόσο, η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται στενά, λόγω των καιρικών συνθηκών που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Λίγο πριν τις 12:00, ενεργοποιήθηκε το σύστημα επείγουσας ειδοποίησης 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, χωρίς να απαιτείται προς το παρόν εκκένωση.

{https://x.com/112Greece/status/2070800444985618545}

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με συνολικά 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Σημαντική είναι και η συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης του μετώπου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djjr6im6szfd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας ζωντανή εικόνα μέσω drone με οπτικές και θερμικές κάμερες, προκειμένου να καθοδηγεί τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σε πραγματικό χρόνο.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς, πριν αυτή απειλήσει περαιτέρω την ευρύτερη περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djjsaxjdofc1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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