Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο στην Ουάσινγκτον, κάνοντας λόγο για ένα «καθοριστικό» βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η επικεφαλής της Κομισιόν υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται», επισημαίνοντας την ανάγκη σταθεροποίησης της κατάστασης στην περιοχή.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα επόμενα κρίσιμα βήματα αφορούν τον αφοπλισμό μη κρατικών ένοπλων ομάδων και τη διασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει τη διαδικασία αυτή, με στόχο την επίτευξη «βιώσιμης περιφερειακής σταθερότητας».