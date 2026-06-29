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Μακελειό στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε δομή φιλοξενίας μητέρων και παιδιών – Δύο συλλήψεις
Ειδήσεις
16:22 - 29 Ιουν 2026

Μακελειό στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε δομή φιλοξενίας μητέρων και παιδιών – Δύο συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία, όπου ένοπλη επίθεση σε δομή κοινωνικής πρόνοιας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη αγνώστου αριθμού ατόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εγκατάσταση παιδικής και οικογενειακής μέριμνας στην οδό Ντάνκερστρασε (Dankersstraße), όπου λειτουργούν κατοικίες φιλοξενίας μητέρων με τα παιδιά τους. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η Tagesschau μεταδίδει πως οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνολικά πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων ή την κατάσταση των τραυματιών.

Η αστυνομία της Στάντε ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν δύο άτομα που θεωρούνται ύποπτα για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Οι ερευνητές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες ούτε για την ταυτότητα των υπόπτων ούτε για τη σχέση τους με τα θύματα ή τη δομή όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη γερμανική κοινή γνώμη, καθώς πρόκειται για επίθεση που σημειώθηκε σε χώρο φιλοξενίας ευάλωτων οικογενειών, όπου διαμένουν μητέρες με τα παιδιά τους. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες καταθέσεις και η συλλογή στοιχείων από τον χώρο της τραγωδίας.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην αναπαράγουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σχετικά με τα θύματα ή τα κίνητρα της επίθεσης, μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη έρευνα.

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