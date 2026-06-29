Φεύγας: Ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα και διάλογο με Σαμαρά – Άδειασμα από Μαρινάκη

Νέους εσωκομματικούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία προκαλεί η επιστολή του Βασίλη Φεύγα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του κόμματος εισηγείται σειρά πολιτικών παρεμβάσεων που κινούνται εκτός της κυβερνητικής γραμμής.

Η παρέμβαση Φεύγα έρχεται σε μια περίοδο όπου στο εσωτερικό της ΝΔ εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τον νόμο περί ομόφυλων ζευγαριών. Πολλά στελέχη εξακολουθούν να θεωρούν ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία συνέβαλε στην εκλογική υποχώρηση της ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2024, όταν το κυβερνών κόμμα περιορίστηκε στο 28%, ενώ αντίστοιχες διαφοροποιήσεις είχαν καταγραφεί και στα άλλα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι η σχέση της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και του Μαξίμου είχε κλονιστεί πριν λίγους μήνες, όταν ο πρωθυπουργός πρότεινε καθιέρωση του ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, ενώ αρκετή «μουρμούρα» υπήρχε από πολλούς βουλευτές που πολιτεύονται στην περιφέρεια.

Ο ίδιος ο Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στο OPEN, απέρριψε ότι βρίσκεται εκτός κομματικής γραμμής, δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η επιστολή του αποτελεί λόγο διαγραφής, ενώ διέψευσε και τα σενάρια περί προσέγγισής του με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, δηλώνοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία», χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία του ως μη σοβαρή και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει στον κυβερνητικό σχεδιασμό ούτε η κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ούτε οποιαδήποτε σχετική πρωτοβουλία. Ερωτηθείς αν ο Βασίλης Φεύγας παραμένει στη θέση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, αρκέστηκε να απαντήσει ότι δεν γνωρίζει κάτι διαφορετικό.

Πέραν των τριών κεντρικών πολιτικών προτάσεων, η επιστολή περιλαμβάνει και εκτενές αναπτυξιακό σχέδιο για την Αιτωλοακαρνανία. Μεταξύ άλλων, ο κ. Φεύγας ζητά τη σύνδεση του Πλατυγιαλίου και του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό, την κατασκευή του οδικού άξονα Αγρίνιο – Καρπενήσι, την ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των λιμνών της περιοχής και του Αμβρακικού Κόλπου. Παράλληλα, προτείνει ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με νέα αρδευτικά έργα, μείωση του ενεργειακού κόστους και στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Αναλυτικά η επιστολή του Βασίλη Φεύγα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σήμερα σε μια μοναδική πολιτική θέση. Έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό αποτύπωμα μεταρρυθμίσεων, έχει ενισχύσει την οικονομία, έχει αποκαταστήσει το κύρος της χώρας διεθνώς και έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κρίσεις και προκλήσεις.

Η επόμενη εκλογική νίκη, όμως, δεν θα κριθεί μόνο από το έργο που έχει ήδη παραχθεί.

Θα κριθεί από την ικανότητά μας να δώσουμε στους πολίτες ένα νέο λόγο να εμπιστευθούν ξανά τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Για να μπορέσουν όμως οι πολίτες να ακούσουν το νέο λόγο θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.

Με αυτή τη λογική, καταθέτω τρεις προτάσεις στρατηγικής για τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και επτά προτάσεις για την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, που αποτελεί ταυτόχρονα και μια από τις μεγαλύτερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Ένα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση.

Απαιτείται η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με πολίτες που ιστορικά στήριξαν την παράταξη.

Αναμόρφωση στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Η ουσιαστική αναμόρφωση στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών θα αποτελούσε μια βαθιά μεταρρύθμιση υπέρ της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και της περιφέρειας, ενισχύοντας το αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης.

Πρωτοβουλία ενότητας της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης

Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντοτε ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και ένα δημόσιο κάλεσμα ενότητας θα έστελναν ένα ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής ωριμότητας.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύνδεση του Πλατυγιαλίου με την Ιόνια Οδό

Η αξιοποίηση του λιμένα Πλατυγιαλίου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Η σύνδεσή του με την Ιόνια Οδό θα ενισχύσει τις επενδύσεις, τη μεταποίηση και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής που είναι απομονωμένη.

Σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό

Η σύνδεση του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Αιτωλοακαρνανίας με τον βασικό εθνικό οδικό άξονα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη του νομού.

Οδικός άξονας Αγρίνιο – Καρπενήσι

Πρόκειται για το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της ενδοχώρας της Αιτωλοακαρνανίας.

Η ολοκλήρωσή του θα συνδέσει αποτελεσματικά την Αιτωλοακαρνανία με τη Στερεά Ελλάδα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα.

Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου

Η μεγάλη γεωγραφική έκταση της Αιτωλοακαρνανίας απαιτεί ένα πολυετές πρόγραμμα βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου, με έμφαση στην οδική ασφάλεια και στη σύνδεση των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Αρκετά χωριά και οικισμοί του νομού συνδέονται το 2026 με χωματόδρομους.

Ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Η ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων και η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στη συγκράτηση νέων ανθρώπων και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των λιμνών και του Αμβρακικού

Η Τριχωνίδα, η Λυσιμαχεία, η Αμβρακία και ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελούν μοναδικούς φυσικούς πόρους με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Ένα ενιαίο σχέδιο ήπιου τουρισμού, αθλητικών δραστηριοτήτων, οικοτουρισμού και αγροδιατροφής μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τον νομό.

Ειδικό πρόγραμμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα

Η Αιτωλοακαρνανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς νομούς της χώρας.

Απαιτούνται νέα αρδευτικά έργα, μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής, στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, ώστε ο πρωτογενής τομέας να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Κύριε Πρόεδρε,

Η διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελούν αλληλένδετους στόχους. Η Αιτωλοακαρνανία, ως ο μεγαλύτερος νομός της χώρας, μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής επιλογής. Από έναν ξεχασμένο νομό μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό πρότυπο για το μέλλον, αλλά για να συμβεί αυτό οι υποσχέσεις του παρελθόντος πρέπει να γίνουν πράξη σήμερα.

Με παντοτινή εκτίμηση και σεβασμό,

Βασίλης Φεύγας

Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας».

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