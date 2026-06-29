Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα

Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη στρατιωτική κλιμάκωση του Σαββατοκύριακου στη Μέση Ανατολή.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΝΤΟΧΑ!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση από την Τεχεράνη, ενώ το CNBC ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών και αναμένει απάντηση.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά την ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, τα οποία απείλησαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στη Ντόχα για τις συνομιλίες.

«Από τη δική μας πλευρά τηρούμε τους όρους της εκεχειρίας. Κάθε πράξη βίας θα απαντάται με βία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο και ο πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει. Ωστόσο, οι συζητήσεις για το μνημόνιο συμφωνίας θα συνεχιστούν. Η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία».

Το Σαββατοκύριακο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ως απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις της Τεχεράνης κατά της ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις του Ιράν οδήγησαν τον Τραμπ να επαναλάβει την Κυριακή τις απειλές του κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Μπορεί να έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον», έγραψε σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τις εχθροπραξίες και να επιτρέψουν την απρόσκοπτη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συμφωνίας. Προς το παρόν και οι δύο πλευρές θα αποκλιμακώσουν τις στρατιωτικές τους ενέργειες και τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διέρχονται ελεύθερα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNBC την Κυριακή.

Τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν, θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Σε ξεχωριστές αναρτήσεις του τη Δευτέρα, ο Τραμπ χαιρέτισε την πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι η τιμή του αμερικανικού αργού έχει υποχωρήσει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.