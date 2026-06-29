Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

Σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτεί η συμφωνία για την αποδέσμευση μέρους των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για νέο κύκλο τεχνικών συνομιλιών στην Ντόχα με στόχο την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης που έχουν ήδη συμφωνήσει.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν το πετρέλαιο και τα πετροχημικά προϊόντα, το Κατάρ θα αποδεσμεύσει 6 δισ. δολάρια από συνολικά 12 δισ. δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα στη χώρα.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα κεφάλαια αυτά θα επιστραφούν στην Τεχεράνη, αποτελώντας μία από τις πρώτες απτές συνέπειες της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες νωρίτερα μέσα στον μήνα, με στόχο να δημιουργηθεί το απαραίτητο πλαίσιο για μια ευρύτερη διευθέτηση της μεταξύ τους αντιπαράθεσης.

Τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα

Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι τεχνικές αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης.

Πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων δήλωσε στο Reuters ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την άμεση διαχείριση πιθανών περιστατικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα κλιμάκωση της έντασης.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα που προβλέπει η συμφωνία, καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να μετατρέψουν τη συμφωνία αρχών σε συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής.

Προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τις αμοιβαίες στρατιωτικές επιθέσεις, παρά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο χώρες θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, ενώ προβλέπεται να συνεχιστούν οι τεχνικές συζητήσεις για όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης.

Όπως διευκρίνισε, κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποκλιμάκωσης τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στα Στενά του Ορμούζ και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές, περιορίζοντας έτσι έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και το παγκόσμιο εμπόριο.

Δεν επιβεβαιώνεται συνάντηση την Τρίτη

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ωστόσο, απέφυγε να επιβεβαιώσει πληροφορίες που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης περί προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων την Τρίτη στο Κατάρ.

Έτσι, αν και οι τεχνικές επαφές θεωρούνται δεδομένες, παραμένει ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται αποφασισμένες να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να συνεχίσουν την προσπάθεια σταδιακής αποκλιμάκωσης της κρίσης.