Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Κάσο επισκέπτεται σήμερα 29/6 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη, τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη και τον δήμαρχο του νησιού Μιχάλη Ερωτόκριτο, ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στον Λόχο Εθνοφυλακής «Κασιωτών Αγωνιστών».

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Εδώ, από την ηρωική Κάσο, ένα νησί με σπουδαία ιστορική και γεωπολιτική αξία για την πατρίδα μας, στέλνουμε καθαρό μήνυμα: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως, το έργο έχει παγώσει.

Και οφείλει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου.

Όπως οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση, που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.

Αλλά μία κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djlgt0cqcn1t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}