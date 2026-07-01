Σαμαράς για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση σε τρία πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντάς την απολύτως απαράδεκτη.

Ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική και πολιτισμένη κοινωνία και κάλεσε όλους να το αντιληφθούν.

Αναλυτικά η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού:

"Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτεις σε κίνδυνο την ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής, είναι αποτρόπαιο. Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό απ' όλους".