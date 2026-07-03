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Καύσωνας στην Ευρώπη: 3.700 επιπλέον θάνατοι σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία
Ειδήσεις
14:29 - 03 Ιουλ 2026

Καύσωνας στην Ευρώπη: 3.700 επιπλέον θάνατοι σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία κατέγραψαν συνολικά περίπου 3.700 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης τον Ιούνιο, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν προς τα πάνω.

Σύμφωνα με ειδικούς, το κύμα καύσωνα που διήρκεσε από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου χαρακτηρίζεται ως το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή ενέργειας, ζημιές σε υποδομές και αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας.

Να σημειωθεί ότι επιστημονικές εκτιμήσεις αποδίδουν τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή.

Η κατάσταση στη Γαλλία

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι κατά την περίοδο του καύσωνα, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί. Η δημόσια υπηρεσία υγείας της χώρας ανέφερε αύξηση της θνησιμότητας κατά σχεδόν 30% συνολικά, ενώ στην περιοχή του Παρισιού η αύξηση έφτασε το 62% την εβδομάδα αιχμής του καύσωνα (22 Ιουνίου).

Βέλγιο: Πρωτοφανής καύσωνας για τη χώρα

Οι αρχές στο Βέλγιο έκαναν λόγο για περίπου 1.200 επιπλέον θανάτους μεταξύ 18 και 29 Ιουνίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία. Από αυτούς, 530 αφορούσαν άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών, ενώ 180 καταγράφηκαν σε ηλικίες κάτω των 65 ετών.

Το υπουργείο Υγείας χαρακτήρισε το φαινόμενο πρωτοφανές για τη χώρα, σημειώνοντας ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα έφτασε το 39% την περίοδο αυτή. Η κορύφωση καταγράφηκε στις 27 Ιουνίου, όταν σημειώθηκαν 572 θάνατοι μέσα σε μία ημέρα.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι η χώρα βρέθηκε επανειλημμένα σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη, με αποτέλεσμα την ακύρωση εκδηλώσεων. Παρά το γεγονός ότι δεν καταγράφηκαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, οι τιμές έφτασαν τους 35°C στις Βρυξέλλες για αρκετές συνεχόμενες ημέρες και τοπικά τους 38-40°C.

Την ίδια ώρα, στην Ολλανδία, οι αρχές εκτιμούν ότι ο καύσωνας προκάλεσε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, κυρίως σε άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών.

Η πανευρωπαϊκή εικόνα

Σύμφωνα με ανάλυση του AFP, περίπου 410 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες άνω των 35°C τουλάχιστον μία φορά μεταξύ 15 και 30 Ιουνίου, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού της ηπείρου.

Κατά τον καύσωνα του 2003, αντίστοιχα επίπεδα θερμοκρασίας είχαν επηρεάσει περίπου 320 εκατομμύρια ανθρώπους.

Στο τέλος Ιουνίου 2026, σχεδόν ολόκληρη η μητροπολιτική Γαλλία και πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού σε Ισπανία και Ιταλία επηρεάστηκαν από θερμοκρασίες άνω των 35°C.

Το κύμα καύσωνα εκτεινόταν από την Ιβηρική Χερσόνησο έως την Ουκρανία, επηρεάζοντας τα Βαλκάνια και τη Γερμανία.

Στην Ισπανία, σε περιοχές γύρω από τη Λέριδα στην Καταλονία, καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 35°C για 16 συνεχόμενες ημέρες.

Σε ευρύτερη κλίμακα, περίπου 50 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35°C τουλάχιστον δέκα φορές κατά τη διάρκεια του καύσωνα, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη Γαλλία, την Ισπανία και τη βόρεια Ιταλία.

Ρεκόρ θερμοκρασιών για τον Ιούνιο καταγράφηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.

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