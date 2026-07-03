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ΝΔ: Κινείται νομικά κατά χρηστών που υποκινούν βία στα κοινωνικά δίκτυα
Πολιτική
14:24 - 03 Ιουλ 2026

ΝΔ: Κινείται νομικά κατά χρηστών που υποκινούν βία στα κοινωνικά δίκτυα

Reporter.gr Newsroom
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Για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την τριπλή εμπρηστική επίθεση σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη μίλησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης,  ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στις αντιδράσεις που καταγράφονται στα κοινωνικά δίκτυα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι «το πρόσωπο των τελευταίων 48 ωρών είναι η Βάγια Νέστορα», κάνοντας λόγο για «αρρωστημένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο» και για χρήστες που, όπως είπε, «γράφουν συνειδητά μηνύματα που καλούν σε βία», με σχόλια του τύπου «θα σας έρθουν κι άλλα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου πολιτικού κλίματος που, κατά τον ίδιο, έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η κοινωνία έχει οδηγηθεί εκεί από ένα κλίμα που δεν δημιουργήθηκε σήμερα».

Αναφερόμενος στις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας μετά την επίθεση, τόνισε ότι στελέχη του κόμματος συμμετείχαν σε «ειρηνική ανθρώπινη αλυσίδα» με στόχο, όπως είπε, τη συμπαράσταση στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα και της κόρης της, Αφροδίτης, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα που εστάλη ήταν πως «δεν φοβόμαστε και ο στόχος των δραστών δεν επετεύχθη».

Σε πολιτικό επίπεδο, ο γραμματέας της ΝΔ επέκρινε στελέχη της αντιπολίτευσης και αναφέρθηκε εκτενώς στον χώρο της Αριστεράς, κάνοντας λόγο για «ευθύνες» και «δηλώσεις που έχουν διαμορφώσει κλίμα ανοχής στη βία», παραθέτοντας σειρά παραδειγμάτων από το παρελθόν.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε το εξής:

«Έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επανασυστήνεται στην ελληνική κοινωνία, με όνομα το οποίο παραπέμπει στον Εμφύλιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και για να μην έχουμε μπερδέματα, το ονόμασαν και Αριστερή Συμπαράταξη. Επειδή ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει και με τα νομοσχέδιά του, τις δηλώσεις του, την ψήφο που έδωσε στο νομοσχέδιο όταν ήταν αντιπολίτευση εναντίον της κυβέρνησης για την αυτονομία του ποινικού κώδικα και ούτω καθεξής, υπάρχουν τα πεπραγμένα. Όταν, λοιπόν, έχεις περάσει τόσους μήνες για να σκεφτείς πώς θα επανασυστηθείς στον ελληνικό λαό, και δεν παίρνεις ποτέ αποστάσεις από αυτά τα στελέχη τα οποία είπαν και δήλωσαν απαράδεκτα πράγματα, τότε ναι, έχεις ευθύνη. Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του, Ελένης Σταματάκη: Πολιτικοί κρατούμενοι, οι Πυρήνες της Φωτιάς.

«Έχω ένα κείμενο στήριξης 15 στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, επί Αλέξη Τσίπρα, το οποίο είναι υπέρ του Κουφοντίνα. Έχω τη δήλωση του κυρίου Λάππα, βουλευτή του κυρίου Τσίπρα ''ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα μολότοφ στην τσάντα του''. Έχω δύο βουλευτές του κυρίου Τσίπρα, Κουράκης και Κατριβάνου, οι οποίοι ήταν στο πλευρό του Σάββα Ξηρού. Έχω τον ανεκδιήγητο Νίκο Παππά, ο οποίος δεν διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ - τον επέλεξε για υποψήφιο ευρωβουλευτή και τον εξέλεξε, ο Τσίπρας, όχι κάποιος άλλος. Δεν διεγράφη αυτός ο άνθρωπος εδώ όταν έκανε τις δηλώσεις για το λεγόμενο πεϊνιρλί, υπονοώντας βομβιστικές επιθέσεις και παραδεχόμενος ότι έχει σχέσεις με τρομοκράτες. Άλλο αστέρι του ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, ο Γιώργος Κυρίτσης: Δεν θυμάμαι κανέναν να έχει σκοτωθεί από μολότοφ».

Κλείνοντας, ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά χρηστών που, όπως είπε, «απειλούν ή υποκινούν βία στα κοινωνικά δίκτυα», σημειώνοντας ότι «η ασυλία στο διαδίκτυο τελειώνει» και ότι θα υπάρξουν νομικές ενέργειες σε «έναν προς έναν».

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