ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πέντε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να επιτύχουν ήδη από το 2026 τον νέο στόχο της Συμμαχίας για αμυντικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΝΑΤΟ ενόψει της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς ενώ ορισμένες χώρες αυξάνουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους επενδύσεις, άλλες παραμένουν κοντά στο προηγούμενο όριο του 2% του ΑΕΠ.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συμμαχίας, καθώς οι χώρες του ΝΑΤΟ δέχονται έντονες πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για την κοινή άμυνα.

Ο νέος στόχος του ΝΑΤΟ έως το 2035

Στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης το 2025, οι ηγέτες των χωρών-μελών συμφώνησαν στην αναθεώρηση του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες.

Με βάση τη νέα συμφωνία, τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέτουν έως το 2035:

το 3,5% του ΑΕΠ τους για βασικές στρατιωτικές δυνατότητες, εξοπλισμούς και αμυντικές υποδομές,

επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ για ευρύτερες επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η κυβερνοασφάλεια, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η ανθεκτικότητα των κοινωνιών.

Ο προηγούμενος στόχος της Συμμαχίας προέβλεπε αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ.

Οι χώρες που ξεπερνούν το 3,5% – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΝΑΤΟ, η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ της είναι η Λιθουανία, η οποία εκτιμάται ότι θα διαθέσει φέτος το 5,33% του ΑΕΠ της για βασικές αμυντικές ανάγκες.

Ακολουθούν:

Εσθονία: 5,10%

Λετονία: 4,92%

Πολωνία: 4,68%

Ελλάδα: 3,65%

Με βάση τις προβλέψεις αυτές, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που όχι μόνο υπερβαίνουν τον νέο στόχο του 3,5%, αλλά κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις της Συμμαχίας όσον αφορά τη συμμετοχή της στις αμυντικές δαπάνες.

Οι χώρες που κινούνται κοντά στο 2%

Παρά την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, αρκετά κράτη-μέλη εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στο προηγούμενο όριο του 2%.

Μεταξύ αυτών:

Βέλγιο: 2%

Πορτογαλία: 2,1%

Ιταλία: 2,1%

Στην περσινή χρονιά, τρεις χώρες δεν είχαν καταφέρει να επιτύχουν ούτε τον προηγούμενο στόχο του 2%:

Αλβανία: 1,48%

Σλοβενία: 1,57%

Τσεχία: 1,86%

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση του ΝΑΤΟ, η Αλβανία και η Τσεχία αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος το 2%, ενώ η νέα κυβέρνηση της Σλοβενίας έχει ανακοινώσει σχέδια για αύξηση των αμυντικών δαπανών της πάνω από το ίδιο επίπεδο.

Η εικόνα των μεγάλων συμμάχων

Οι μεγαλύτερες οικονομίες του ΝΑΤΟ εμφανίζουν επίσης αυξημένες δαπάνες, αλλά σε διαφορετικά επίπεδα.

Οι εκτιμήσεις για το 2026 προβλέπουν:

Ηνωμένες Πολιτείες: 3,17% του ΑΕΠ

Γερμανία: 2,69%

Ηνωμένο Βασίλειο: 2,56%

Γαλλία: 2,22%

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς αναμένεται να διαθέσουν κατά μέσο όρο το 2,53% του ΑΕΠ τους για την άμυνα μέσα στο 2026.

Η πίεση για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα στις συζητήσεις εντός του ΝΑΤΟ, με την Ουάσιγκτον να ζητά εδώ και χρόνια από τους Ευρωπαίους συμμάχους να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιτάχυνε την αναθεώρηση των αμυντικών σχεδιασμών της Συμμαχίας, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις στρατιωτικών προϋπολογισμών και νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα των χωρών κινείται πλέον προς υψηλότερες δαπάνες, ωστόσο οι αποκλίσεις μεταξύ των μελών παραμένουν σημαντικές, με τις χώρες που βρίσκονται πιο κοντά στη Ρωσία να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις αμυντικές επενδύσεις τους.