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Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα
Ειδήσεις
19:53 - 12 Ιουλ 2026

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες που έχουν προκαλέσει οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι απειλές της Τεχεράνης για διακοπή της διέλευσης των πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Meet the Press του NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι εμπορικές διελεύσεις μέσω των Στενών συνεχίζονται κανονικά, παρά τις ανακοινώσεις του Ιράν περί κλεισίματος της περιοχής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση ετοιμότητας και είναι προετοιμασμένες να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, παρά την αδικαιολόγητη επιθετικότητα του Ιράν, την παρενόχληση, τις απειλές και τις αυθαίρετες ανακοινώσεις. Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά. Η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Οι δηλώσεις Τραμπ και η τοποθέτηση της CENTCOM έρχονται μετά τη νέα στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Το Σάββατο, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον περίπου 140 ιρανικών στρατιωτικών στόχων, σε απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy.

Με τη νέα αυτή επιχείρηση, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων ξεπερνούν πλέον τους 300 στόχους μέσα σε διάστημα τριών ημερών, σηματοδοτώντας περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

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