Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, σε ηλικία 78 ετών

Ο Σαμ Νιλ, ο πολυτάλαντος Νεοζηλανδός ηθοποιός, του οποίου η καριέρα περιλάμβανε βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες και μεγάλες εμπορικές επιτυχίες όπως το The Piano και το Jurassic Park, πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε τη Δευτέρα μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram. Δεν γνωστοποιήθηκε η αιτία θανάτου, ωστόσο ο Νιλ είχε πρόσφατα αποκαλύψει ότι είχε απαλλαγεί από τον καρκίνο, μετά τη διάγνωσή του το 2022 με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων σταδίου 3, μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος.

Στην ανακοίνωση της οικογένειάς του αναφέρεται:

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει τον θάνατό του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ έφυγε από τη ζωή περιστοιχισμένος από την οικογένειά του και με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του.

Η απώλειά του ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, όμως αποτελεί παρηγοριά το γεγονός ότι παρέμενε ελεύθερος από τον καρκίνο. Η οικογένεια εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη στο προσωπικό του νοσοκομείου St Vincent's Private Hospital για την εξαιρετική φροντίδα που του παρείχε.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα. Προς το παρόν, η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της καθώς βιώνει αυτή την ανείπωτη απώλεια.»

Από τη Βόρεια Ιρλανδία στη διεθνή αναγνώριση

Ο Σαμ Νιλ γεννήθηκε ως Nigel John Dermot Neill το 1947 στο Όμα της Βόρειας Ιρλανδίας. Η μητέρα του ήταν Αγγλίδα και ο πατέρας του Νεοζηλανδός αξιωματικός του βρετανικού στρατού. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 1954.

Σε ηλικία 12 ετών υιοθέτησε το όνομα «Sam», καθώς, όπως είχε εξηγήσει με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, στο σχολείο υπήρχαν πολλοί μαθητές που λέγονταν Nigel και ένιωθε ότι το νέο όνομα ταίριαζε περισσότερο στην προσωπικότητά του.

Τα συλλυπητήρια των ηγετών

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, χαρακτήρισε τον Νιλ «έναν από τους μεγάλους», σημειώνοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας της χώρας και μετέφερε τις ιστορίες της Νέας Ζηλανδίας στο παγκόσμιο κοινό.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γουίνστον Πίτερς τον αποκάλεσε «εθνικό σύμβολο», ενώ η πρώην πρωθυπουργός Χέλεν Κλαρκ τόνισε ότι, εκτός από τις σπουδαίες ερμηνείες του, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των τεχνών, του πολιτισμού, του φυσικού περιβάλλοντος και των κρασιών της Νέας Ζηλανδίας.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι έγραψε ότι ο Νιλ κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Αυστραλών και αντιμετώπισε την ασθένειά του με την ίδια αξιοπρέπεια, το χιούμορ και την αποφασιστικότητα που χαρακτήριζαν και τις ερμηνείες του.

Συγκινητικά μηνύματα δημοσίευσαν επίσης η συγγραφέας Κάθι Λετ, η οποία τον χαρακτήρισε «γοητευτικό, ευγενικό, ευφυή και αυτοσαρκαστικό φίλο», καθώς και ο ηθοποιός Ντέιβιντ Γουένχαμ, που μίλησε για έναν άνθρωπο γενναιόδωρο, υποστηρικτικό και γεμάτο ζωντάνια.

Η πορεία προς την κορυφή

Ο Νιλ σπούδασε στο Κράιστσερτς, όμως εγκατέλειψε τη Νομική ύστερα από μια αποτυχημένη χρονιά και στράφηκε στην υποκριτική. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο θέατρο Downstage του Ουέλινγκτον, αμειβόμενος με μόλις 35 δολάρια την εβδομάδα και με τα περισσεύματα από τα γεύματα που σερβίρονταν στους θεατές.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε με την ταινία Sleeping Dogs (1977), την πρώτη νεοζηλανδική παραγωγή που προβλήθηκε στις αμερικανικές αίθουσες.

Ακολούθησαν σημαντικοί ρόλοι στα:

My Brilliant Career (1979)

Omen III (1981)

Possession (1981)

Ivanhoe (1982)

Reilly, Ace of Spies (1983)

Evil Angels / A Cry in the Dark (1988)

The Hunt for Red October (1990)

Οι ταινίες που τον καθιέρωσαν

Το 1993 αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του, καθώς πρωταγωνίστησε σε δύο εμβληματικές ταινίες:

στο βραβευμένο με Όσκαρ The Piano της Τζέιν Κάμπιον,

και στο Jurassic Park του Στίβεν Σπίλμπεργκ, όπου ενσάρκωσε τον παλαιοντολόγο Δρ Άλαν Γκραντ, έναν ρόλο που αρχικά είχε προταθεί στον Χάρισον Φορντ.

Ο Νιλ επέστρεψε στον ίδιο ρόλο στα Jurassic Park III και Jurassic World Dominion.

Συνολικά συμμετείχε σε περισσότερες από 150 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα Dead Calm, The Jungle Book, In the Mouth of Madness, Event Horizon, Bicentennial Man, The Dish, Peter Rabbit, καθώς και το αγαπημένο Hunt for the Wilderpeople του Τάικα Γουαϊτίτι.

Στην τηλεόραση ξεχώρισε επίσης στις σειρές Peaky Blinders, The Tudors, The Twelve, ενώ δάνεισε τη φωνή του και σε επεισόδια των The Simpsons και Rick and Morty. Για τη σειρά Reilly, Ace of Spies ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα.

Η ζωή μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο αγρόκτημα και αμπελώνα Two Paddocks, στην περιοχή Central Otago της Νέας Ζηλανδίας. Ο ίδιος περιέγραφε το οινοποιείο του ως μια απαιτητική αλλά ιδιαίτερα ευχάριστη ενασχόληση.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ είχε δώσει στα ζώα της φάρμας του ονόματα διάσημων συναδέλφων του, όπως η Λόρα Ντερν, η Κάιλι Μινόγκ και η Χελένα Μπόναμ Κάρτερ.

Η μάχη με τον καρκίνο

Το 2023 αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του, Did I Ever Tell You About This?, ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία μετά τη διάγνωση με λέμφωμα. Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, η νόσος βρισκόταν σε ύφεση, ωστόσο συνέχιζε να λαμβάνει μηνιαία θεραπεία.

Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει:

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Απλώς θα με ενοχλούσε. Θα ήθελα ακόμη δέκα ή είκοσι χρόνια. Φυτέψαμε όλες αυτές τις όμορφες ελιές και τα κυπαρίσσια και θα ήθελα να τα δω να μεγαλώνουν. Και φυσικά θέλω να δω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν. Όσο για τον ίδιο τον θάνατο; Δεν με απασχολεί.»

Τιμές και οικογένεια

Το 1991 τιμήθηκε με τον τίτλο του Αξιωματούχου του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE), ενώ το 2007 ανακηρύχθηκε Distinguished Companion του Τάγματος Αξίας της Νέας Ζηλανδίας. Το 2022 αποδέχθηκε επισήμως τον τίτλο του Sir.

Ο Σαμ Νιλ είχε χαρακτηρίσει την οικογενειακή του ζωή «κάπως ανορθόδοξη» λόγω της καριέρας του. Άφησε πίσω του τέσσερα παιδιά και οκτώ εγγόνια.

Η παρακαταθήκη του, μέσα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς που ανέδειξε ποτέ η Νέα Ζηλανδία και ως μία από τις πλέον αγαπητές φυσιογνωμίες του διεθνούς κινηματογράφου.