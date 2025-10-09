Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Η δανική εταιρεία ενέργειας Ørsted ανακοίνωσε σχέδιο μείωσης του προσωπικού της κατά περίπου 2.000 εργαζόμενους έως το τέλος του 2027, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της και της εστίασης στις υπεράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις και στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες.

Η Ørsted, που απασχολεί σήμερα περίπου 8.000 άτομα παγκοσμίως, προβλέπει ότι μέχρι τα τέλη του 2027 ο αριθμός των υπαλλήλων της θα μειωθεί στους περίπου 6.000. Η μείωση αυτή θα επιτευχθεί μέσω φυσικής αποχώρησης προσωπικού, κατάργησης θέσεων, εκποιήσεων, εξωτερικής ανάθεσης και απολύσεων. Στο άμεσο μέλλον, η εταιρεία σχεδιάζει την απόλυση περίπου 500 υπαλλήλων στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, εκ των οποίων περίπου 235 θέσεις βρίσκονται στη Δανία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Rasmus Errboe, εξήγησε ότι η απόφαση αυτή συνδέεται με τη στρατηγική στροφή της εταιρείας προς την υπεράκτια αιολική ενέργεια, την επικείμενη ολοκλήρωση πολλών αιολικών πάρκων και την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. «Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τη θέση μας ως ηγέτης στην αγορά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα αποτελέσει βασικό στοιχείο του μελλοντικού ενεργειακού μείγματος και της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης», δήλωσε.

Το επιχειρηματικό πλάνο της Ørsted

Η μείωση του προσωπικού αποτελεί μέρος του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου της Ørsted, το οποίο ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος και προβλέπει μεγαλύτερη γεωγραφική και τεχνολογική εστίαση, κυρίως στην υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ευρώπη και σε επιλεγμένες αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Η Ørsted θα συνεχίσει να λειτουργεί τους δανικούς σταθμούς συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο κατασκευών 8,1 GW σε τρεις ηπείρους.

Η εταιρεία προβλέπει ετήσια εξοικονόμηση κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων κορωνών Δανίας (290 εκατομμύρια δολάρια) από το 2028, μόλις εφαρμοστούν όλα τα μέτρα βελτίωσης αποδοτικότητας. Οι προβλεπόμενες εξοικονομήσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο επιχειρηματικό της πλάνο.