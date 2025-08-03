ΟΠΕΚ+: Αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου με στόχο την ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά
Εμπορεύματα
22:00 - 03 Αυγ 2025

ΟΠΕΚ+: Αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου με στόχο την ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά

Reporter.gr Newsroom
Η OPEC+ συμφώνησε την Κυριακή (3/8) να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 547.000 βαρέλια την ημέρα για τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο μιας σειράς επιταχυνόμενων αυξήσεων παραγωγής με στόχο την ανάκτηση μεριδίου αγοράς, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές διακοπές στην προσφορά που σχετίζονται με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το CNBC, Η κίνηση σηματοδοτεί μια πλήρη και πρόωρη αντιστροφή της μεγαλύτερης μείωσης παραγωγής που είχε εφαρμόσει ποτέ η OPEC+, μαζί με μια ξεχωριστή αύξηση για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνολικού ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα — ή περίπου 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης.

Οκτώ μέλη της OPEC+ πραγματοποίησαν μια σύντομη εικονική συνάντηση, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ προς την Ινδία να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου — μέρος της προσπάθειας της Ουάσινγκτον να φέρει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί αυτό να γίνει μέχρι τις 8 Αυγούστου.

Σε δήλωση μετά τη συνάντηση, η OPEC+ ανέφερε ότι η υγιής οικονομία και τα χαμηλά αποθέματα αποτελούν τους βασικούς λόγους της απόφασής της.

Ο «χάρτης» των τιμών στις αγορές πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες παρ’ όλες τις αυξήσεις παραγωγής από την OPEC+, με το Brent να κλείνει κοντά στα $70 το βαρέλι την Παρασκευή, ανεβασμένο από το χαμηλό των $58 τον Απρίλιο του 2025, υποστηριζόμενο εν μέρει από την αυξημένη εποχιακή ζήτηση. Οι τιμές του αμερικανικού ελαφρού αργού μειώθηκαν κατά περίπου $2 το βαρέλι στις αρχές των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, εν όψει της αναμενόμενης αύξησης παραγωγής.

«Δεδομένων των ισχυρών τιμών πετρελαίου γύρω στα $70, αυτό δίνει στην OPEC+ κάποια σιγουριά για τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς», δήλωσε η Amrita Sen, συνιδρύτρια της Energy Aspects, προσθέτοντας ότι η δομή της αγοράς δείχνει επίσης περιορισμένα αποθέματα.

Νέα συνάντηση στις 7 Σεπτεμβρίου

Οι οκτώ χώρες έχουν προγραμματίσει νέα συνάντηση για τις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ενδέχεται να εξετάσουν την επαναφορά ενός ακόμη επιπέδου περικοπών στην παραγωγή, ύψους περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ανέφεραν δύο πηγές της OPEC+ μετά τη συνάντηση της Κυριακής.

Αυτές οι περικοπές ισχύουν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Η πλήρης OPEC+ περιλαμβάνει 10 μη μέλη του ΟΠΕΚ που παράγουν πετρέλαιο, κυρίως τη Ρωσία και το Καζακστάν.

Η ομάδα, η οποία αντλεί περίπου το μισό του παγκόσμιου πετρελαίου, περιόριζε την παραγωγή για αρκετά χρόνια για να στηρίξει τις τιμές. Ανέστρεψε πορεία φέτος, προσπαθώντας να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, εν μέρει εξαιτίας των εκκλήσεων του Τραμπ προς τον ΟΠΕΚ να αυξήσει την παραγωγή.

Η αύξηση της παραγωγής ξεκίνησε τον Απρίλιο με μια μέτρια άνοδο 138.000 βαρελιών την ημέρα, ακολουθούμενη από μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες αυξήσεις 411.000 βαρελιών τον Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, 548.000 τον Αύγουστο και τώρα 547.000 για τον Σεπτέμβριο.

«Μέχρι στιγμής η αγορά έχει καταφέρει να απορροφήσει πολύ καλά τα επιπλέον βαρέλια, και αυτό λόγω και της δραστηριότητας αποθεματοποίησης στην Κίνα», δήλωσε ο Giovanni Staunovo της UBS. «Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην απόφαση του Τραμπ για τη Ρωσία αυτή την Παρασκευή.»

Εκτός από την εθελοντική περικοπή των 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από τα οκτώ μέλη, η OPEC+ εξακολουθεί να έχει μια επιπλέον μείωση δύο εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα σε ισχύ για όλα τα μέλη, η οποία λήγει στο τέλος του 2026.

«Η OPEC+ πέρασε το πρώτο τεστ», δήλωσε ο Jorge Leon της Rystad Energy και πρώην αξιωματούχος του ΟΠΕΚ, καθώς ανέστρεψε πλήρως τη μεγαλύτερη περικοπή της χωρίς να καταρρεύσουν οι τιμές.

«Αλλά το επόμενο έργο θα είναι ακόμη δυσκολότερο: να αποφασίσει πότε και αν θα καταργήσει τις υπόλοιπες 1,66 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ ταυτόχρονα θα χειρίζεται γεωπολιτικές εντάσεις και θα διατηρεί τη συνοχή της.»

