ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες περνούν το τεστ – Ανθεκτικές σε σενάριο ύφεσης και κλιμάκωσης γεωπολιτικών εντάσεων
Επιχειρήσεις
21:30 - 03 Αυγ 2025

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες περνούν το τεστ – Ανθεκτικές σε σενάριο ύφεσης και κλιμάκωσης γεωπολιτικών εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά ισχυρές ώστε να αντέξουν ένα οικονομικό σοκ που προκαλείται από γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, δήλωσε την Παρασκευή (1/8) η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του τελευταίου τεστ αντοχής του τραπεζικού τομέα.

Η EBA εξέτασε πώς θα αντιδρούσαν 64 ευρωπαϊκές τράπεζες – μεταξύ αυτών 51 από τη ζώνη του ευρώ – σε ένα παρατεταμένο σενάριο ύφεσης στην ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, καμία τράπεζα δεν θα παραβίαζε την ελάχιστη απαίτηση για βασικά κεφάλαια (core capital requirement), ενώ μόνο μία θα παραβίαζε την απαίτηση για τον δείκτη μόχλευσης (leverage ratio), όπως αναφέρει το Reuters.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ θα μπορούσε να αντέξει ένα σοβαρό αλλά ρεαλιστικό μακροοικονομικό σενάριο, κάτι που αντανακλά την ανθεκτικότητα που έχουν χτίσει οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια», ανέφερε η EBA, προτρέποντας τις τράπεζες να διατηρήσουν επαρκή κεφάλαια.

Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τις δαπανηρές διασώσεις τραπεζών από τα κράτη, οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές αρχές θέσπισαν επίσημα και εκτεταμένα τεστ αντοχής. Ορισμένα στοιχεία του φετινού «δυσμενούς σεναρίου» έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται, όπως σημείωσε η EBA, αναφερόμενη σε αμερικανικούς δασμούς και την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι τράπεζες που συμμετείχαν αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα του συνόλου του ενεργητικού των τραπεζών της ΕΕ. Η άσκηση προσομοιώνει τις ζημιές που θα υπέστησαν οι τράπεζες, αναλύοντας την απόδοσή τους σε βάθος τριετίας, υπό ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πραγματοποίησε δικό της τεστ αντοχής για τις 51 τράπεζες της ζώνης του ευρώ που εξετάστηκαν από την EBA, καθώς και για άλλες 45 μικρότερες τράπεζες, επιβεβαιώνοντας πως τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα του κλάδου.

Να σημειωθεί ότι οι αξιολογήσεις για τις ελληνικές τράπεζες ήταν θετικές.

ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ

Στο δυσμενές σενάριο, η επιδείνωση των γεωπολιτικών εντάσεων και οι προστατευτικές εμπορικές πολιτικές αυξάνουν τις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, διαταράσσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και πλήττουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις, οδηγώντας σε σωρευτική μείωση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 6,3% την περίοδο 2025–2027.

Αυτό θα μεταφραζόταν σε συνολικές ζημιές 547 δισ. ευρώ για τις τράπεζες που συμμετείχαν, σύμφωνα με την EBA – ποσό υψηλότερο από τα 496 δισ. ευρώ που προβλέπονταν στο τεστ αντοχής του 2023.

Παρόλο που το πλήγμα στα κεφάλαια είναι ιδιαίτερα έντονο για ορισμένες ευρωπαϊκές θυγατρικές μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, όλες οι τράπεζες διατήρησαν επίπεδο κεφαλαίων πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο, εκτός από μία που παραβίασε την απαίτηση για τον δείκτη μόχλευσης, σύμφωνα με την EBA.

Δεν κατονομάστηκε η τράπεζα, αλλά δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία για κάθε μία. Σε 17 τράπεζες, το δυσμενές σενάριο θα περιόριζε ή θα επέβαλε προσαρμογές στις αποδοχές (bonus) και στις πληρωμές μερισμάτων για τουλάχιστον ένα από τα τρία έτη.

Σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια – υπολογιζόμενα με βάση το μεταβατικό καθεστώς που αυστηροποιείται σταδιακά έως το 2033 – το δυσμενές σενάριο θα μείωνε τον συνολικό δείκτη βασικών κεφαλαίων κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 12,1% το 2027 από 15,8%.

Η Deutsche Bank ανέφερε ότι ο δείκτης βασικών κεφαλαίων της το 2027, στο δυσμενές σενάριο, θα είναι 10,2%, κάτω από τον μέσο όρο, αλλά βελτιωμένος σε σχέση με το 8,1% του 2023.

Η Commerzbank, η δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, δήλωσε ότι το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι 10,5%.

Η Intesa Sanpaolo, η μεγαλύτερη ιταλική τράπεζα, ανέφερε ποσοστό 12%.

Σε επίπεδο χωρών, οι τράπεζες από την Ιρλανδία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο υπέστησαν τη μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της EBA.

Σε επίπεδο τραπεζών, τη μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίων υπέστησαν η Landesbank Baden-Wuerttemberg και άλλες δύο γερμανικές περιφερειακές τράπεζες, καθώς και οι Crédit Agricole και La Banque Postale της Γαλλίας.

Αν και το ευρωπαϊκό τεστ αντοχής δεν περιλαμβάνει όριο επιτυχίας ή αποτυχίας, τα αποτελέσματά του ενσωματώνονται στην ετήσια αξιολόγηση κινδύνου που διενεργούν οι εποπτικές αρχές, προσδιορίζοντας τις εξατομικευμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και οδηγίες – γνωστές ως «Πυλώνας 2» (Pillar 2).

Τελευταία τροποποίηση στις 03/08/2025 - 21:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένας στους δύο εργαζομένους εξαγοράζει πλασματικά έτη – Το ακριβό «διαβατήριο» προς τη σύνταξη
Εργασιακά

Ένας στους δύο εργαζομένους εξαγοράζει πλασματικά έτη – Το ακριβό «διαβατήριο» προς τη σύνταξη

Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης: Αυστηρές κυρώσεις σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για παραβάσεις
Οικονομία

Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης: Αυστηρές κυρώσεις σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για παραβάσεις

Ο «χάρτης» των οικονομικών αποτελεσμάτων των συστημικών τραπεζών – Υψηλές επιδόσεις και ενδιάμεσα μερίσματα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ο «χάρτης» των οικονομικών αποτελεσμάτων των συστημικών τραπεζών – Υψηλές επιδόσεις και ενδιάμεσα μερίσματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα €196,5 δισ. ο νέος δανεισμός της Γερμανίας: Άμυνα και ύφεση πιέζουν το Βερολίνο
Ειδήσεις

Στα €196,5 δισ. ο νέος δανεισμός της Γερμανίας: Άμυνα και ύφεση πιέζουν το Βερολίνο

ΝΑΤΟ: Πιθανό «φρένο» στις ετήσιες συνόδους λόγω γεωπολιτικών πιέσεων
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Πιθανό «φρένο» στις ετήσιες συνόδους λόγω γεωπολιτικών πιέσεων

«Στο χείλος» της ύφεσης η Βρετανία: Σε κίνδυνο 250.000 θέσεις εργασίας λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ειδήσεις

«Στο χείλος» της ύφεσης η Βρετανία: Σε κίνδυνο 250.000 θέσεις εργασίας λόγω του πολέμου στο Ιράν

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ωθούν την αγορά των υποβρυχίων
Ναυτιλία

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ωθούν την αγορά των υποβρυχίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ