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Πτώση στις τιμές πετρελαίου εν αναμονή τριμερών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ
Εμπορεύματα
13:43 - 19 Αυγ 2025

Πτώση στις τιμές πετρελαίου εν αναμονή τριμερών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά το μεσημέρι της Τρίτης (19/8), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις προγραμματισμένες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε άρση των κυρώσεων κατά του ρωσικού αργού.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, σημειώνουν πτώση 1,11% στα 65,86 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Σεπτέμβριο, υποχωρεί κατά 1,18% στα 62,67 δολάρια. Οι τιμές έκλεισαν περίπου 1% υψηλότερα στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Μετά από συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μια ομάδα Ευρωπαίων συμμάχων στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (18/8), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε καλέσει το Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν και είχε αρχίσει να οργανώνει μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, η οποία θα ακολουθηθεί από μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των τριών προέδρων.

«Ένα αποτέλεσμα που θα οδηγούσε σε μείωση των εντάσεων και θα αφαίρεσε τις απειλές δευτερευόντων δασμών ή κυρώσεων θα οδηγούσε το πετρέλαιο σε πτώση προς τον μέσο στόχο μας των 58 δολαρίων ανά βαρέλι για το 4ο τρίμηνο του 2025 και το 1ο τρίμηνο του 2026», ανέφερε σε σημείωμά του ο Bart Melek, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις άμεσες συνομιλίες του με τον Τραμπ «πολύ καλές» και ανέφερε ότι συζήτησαν για την ανάγκη της Ουκρανίας για εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ.

«Ένα αποτέλεσμα που θα οδηγούσε τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία με τη μορφή ευρύτερων δευτερευόντων δασμών κατά των πελατών πετρελαίου της Ρωσίας (όπως αυτοί που αντιμετωπίζει τώρα η Ινδία) θα οδηγούσε αναμφίβολα το αργό πετρέλαιο στα υψηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες», πρόσθεσε ο Melek.

Ήπιες απώλειες για φυσικό αέριο - Ενισχύεται ο χρυσός και το ασήμι

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τρίτης, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,550% στα 31.100 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,26% στα 3.386,60 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ενισχύεται κατά 0,19% στα 38,103 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει πτώση 0,18% και βρίσκεται στα 4,4630 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,21% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1685 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,11% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3522 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, διολισθαίνει κατά 0,09% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8641 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 13:43
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