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BofA: Όλα τα βλέμματα στο Jackson Hole – Τι θα πει ο Πάουελ και γιατί «καίει» τις αγορές
Ειδήσεις
13:13 - 19 Αυγ 2025

BofA: Όλα τα βλέμματα στο Jackson Hole – Τι θα πει ο Πάουελ και γιατί «καίει» τις αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Η ετήσια οικονομική σύνοδος στο Jackson Hole (21–23 Αυγούστου 2025) προσελκύει και φέτος το έντονο ενδιαφέρον των αγορών, καθώς αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα φόρα για την αμερικανική νομισματική πολιτική. Το φετινό θέμα είναι «Οι αγορές εργασίας σε μετάβαση: Δημογραφία, Παραγωγικότητα και Μακροοικονομική Πολιτική», ενώ η ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 22 Αυγούστου, στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Γιατί το Jackson Hole έχει σημασία

Παρότι η σύνοδος δεν αποτελεί τυπικά φόρουμ χάραξης πολιτικής, η Fed έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει το βήμα αυτό για να στείλει σαφή μηνύματα στις αγορές. Η φετινή συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μεσολαβούν επτά εβδομάδες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου χωρίς άλλη συνεδρίαση της Fed. Σε αυτό το διάστημα αναμένονται δύο σημαντικές ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας (NFP) και τον πληθωρισμό (CPI), καθιστώντας το Jackson Hole ουσιαστικά μια άτυπη «μίνι συνεδρίαση».

Τι αναμένουν οι αγορές

Οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει σχεδόν μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές της BofA Global Research, ο Πάουελ πιθανότατα δεν θα εμφανιστεί τόσο «περιστεράς» (dovish) όσο αναμένουν οι επενδυτές.

Ο λόγος είναι ότι τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν επίμονη πίεση του πληθωρισμού, ενώ παράλληλα καταγράφονται ανοδικοί κίνδυνοι για την ανεργία. Ο Πάουελ ενδέχεται να υιοθετήσει μια πιο ισορροπημένη στάση, υπογραμμίζοντας ότι «η τρέχουσα πολιτική είναι κατάλληλη με βάση τα δεδομένα», αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων εάν τα στοιχεία απασχόλησης του Αυγούστου εμφανιστούν ιδιαίτερα αδύναμα.

Το ιστορικό πλαίσιο

Το Jackson Hole έχει δώσει κατά καιρούς «ιστορικές» στιγμές. Το 2022, ο Πάουελ έκανε το περίφημο «Volcker Moment», τονίζοντας ότι η Fed θα φτάσει «ως το τέλος» στη μάχη με τον πληθωρισμό. Όμως γενικά, υπό τον Πάουελ, η σύνοδος δεν αποτελεί συνήθως κομβικό σημείο ανατροπών. Τις περισσότερες φορές οι αποδόσεις ομολόγων πέφτουν ελαφρά μετά τις ομιλίες, για να ανακάμψουν μέσα σε 10 ημέρες.

Τι σημαίνει για τις αγορές επιτοκίων και το δολάριο:

  • Επιτόκια: Η βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση θα εξαρτηθεί από τη ρητορική Πάουελ. Αν δεν δώσει το «πράσινο φως» για μείωση τον Σεπτέμβριο, οι αγορές μπορεί να αναπροσαρμόσουν τις προσδοκίες τους.
  • Συνάλλαγμα: Αναμένεται βραχυπρόθεσμη ενίσχυση του δολαρίου αν ο Πάουελ φανεί πιο αυστηρός, αλλά οι αναλυτές της BofA εκτιμούν ότι τυχόν άνοδος του USD δεν θα έχει διάρκεια.
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